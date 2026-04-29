Marcelo Lemos reúne mais de 800 pessoas em lançamento de pré-candidatura em Ji-Paraná

Por Assessoria

Publicada em 29/04/2026 às 08h30

O vereador Marcelo Lemos (Republicanos) reuniu mais de 800 pessoas na segunda-feira (27) durante o lançamento de sua pré-candidatura a deputado estadual, em evento considerado histórico para o cenário político de Ji-Paraná. O encontro aconteceu no Prime House Centro de Convenções, no 1º distrito, e contou com a presença de apoiadores e lideranças vindas de diversas regiões do estado.

Entre as lideranças políticas presentes estavam a deputada federal Silvia Cristina (PP), o vereador Weslei Brito (PL), representando o senador Marcos Rogério (PL), o deputado federal Maurício Carvalho (Republicanos), a ex-deputada federal Mariana Carvalho (Republicanos), o vereador de Porto Velho Thiago Tezzari (PSDB) e o prefeito Affonso Cândido (PL).

Silvia Cristina destacou a participação popular no evento, afirmando que não é fácil mobilizar um público tão grande e que Marcelo Lemos demonstrou força ao reunir centenas de apoiadores. Ela ressaltou que o trabalho conjunto voltado à população tem unido lideranças e que “ninguém faz nada sozinho”, enfatizando a necessidade de representantes com fé e compromisso com o trabalho.

Mariana Carvalho assegurou que Marcelo Lemos tem identificação com as pessoas e com a política, característica que fortalece sua trajetória. Ela declarou acreditar no potencial da nominata do partido, projetando a eleição de três deputados estaduais, incluindo o nome de Marcelo Lemos entre os possíveis eleitos.

Maurício Carvalho afirmou que o compromisso do Republicanos com seus membros envolve responsabilidade, trabalho e fidelidade política. O parlamentar garantiu que levará o nome de Marcelo Lemos com orgulho durante a campanha e anunciou a previsão de novos investimentos, incluindo um projeto voltado à implantação de transporte público gratuito no município.

O prefeito Affonso Cândido lembrou as parcerias em andamento e informou que o projeto para a criação de um Centro de Atendimento ao Diabetes já está estruturado. Segundo ele, a iniciativa contará com recursos da deputada Silvia Cristina e do senador Marcos Rogério para aquisição de equipamentos destinados ao monitoramento de diabetes tipo 1.

Marcelo Lemos agradeceu a presença do público e o apoio recebido das lideranças partidárias e da população ao seu projeto político. O pré-candidato apresentou propostas para as áreas da saúde, com a implantação do Centro de Atendimento a Diabetes, e do esporte, com a criação de mais espaços para formação de atletas e lazer.