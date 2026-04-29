Foragido do Presídio 470 morre após confronto com a PM em Porto Velho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 29/04/2026 às 09h15

Operação da Força Tática localiza grupo armado no bairro Teixeirão; suspeito conhecido como “Furunco” não resiste após troca de tiros e outros envolvidos são detidos

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de armas de fogo, munições e na detenção de suspeitos após a localização de foragidos do sistema penitenciário em Porto Velho. A ação foi desencadeada após informações de inteligência indicarem a presença de integrantes de um grupo armado em uma residência no bairro Teixeirão.

Segundo a PM, equipes da Força Tática do 5º Batalhão foram mobilizadas após dados apontarem que fugitivos do chamado Presídio 470 estariam reunidos no local, possivelmente articulando ações contra membros de uma facção rival, o que elevava o risco de confrontos e ameaçava a segurança pública.

Com base nessas informações, foi estruturada uma operação com participação de diferentes guarnições e setores de inteligência, com o objetivo de cercar o imóvel e realizar a abordagem dos suspeitos. Durante a ação, houve tentativa de fuga pelos fundos da residência, com os indivíduos pulando muros de casas vizinhas.

De acordo com a corporação, os policiais foram alvo de disparos de arma de fogo no momento do cerco, o que levou ao revide. Um dos atingidos foi Fernando Ferreira da Silva, conhecido como “Furunco”, que havia fugido do sistema prisional no dia 14 de abril de 2026 e era considerado de alta periculosidade.

Ele foi socorrido e levado ao Hospital João Paulo II, mas teve a morte confirmada após dar entrada na unidade. A Polícia Militar informou que o suspeito possuía penas remanescentes superiores a 200 anos e seria ligado a uma organização criminosa.

Durante a ocorrência, foi apreendido com ele um revólver calibre .38 contendo munições deflagradas e intactas. Outros suspeitos acabaram detidos, e com eles foram encontradas munições do mesmo calibre. Em buscas realizadas nas proximidades, também foi localizada uma pistola calibre .380 acompanhada de carregadores e diversas munições.

O caso foi registrado e encaminhado às autoridades responsáveis. Conforme a polícia, os envolvidos poderão responder por crimes como organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio contra agentes públicos e resistência, além de outras infrações que venham a ser apuradas no decorrer da investigação.