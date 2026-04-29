MDB tem novo nome ao Governo de Rondônia; deputado quer excomungar senadora; e Maurício, o amigão de Flávio Bolsonaro

Por Sérgio Pires

Publicada em 29/04/2026 às 08h38

MAIS UM AMIGO DO PRESIDENTE VAI ASSUMIR UMA CADEIRA NA SUPREMA CORTE, CADA VEZ MAIS GOVERNISTA

A quarta-feira deve significar mais um retrocesso para a verdadeira democracia brasileira. Mesmo com protestos da oposição, que ainda é ampla minoria no Congresso, o nome de Jorge Messias deve ser aprovado como novo ministro da Suprema Corte.

Mais uma vez desmentindo a si mesmo, o presidente Lula vai colocar no STF um grande amigo, parceiro político, petista de carteirinha, ampliando ainda mais o rol dos ministros que hoje ocupam cadeiras na principal corte do Judiciário brasileiro.

Ele já tem ao seu lado, alguns claramente partidários, como se formassem um fortíssimo braço político do PT e da esquerda na Corte Suprema, os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, o presidente Edson Fachin (o responsável principal pela descondenação de Lula); Cármem Lúcia, seu advogado até há pouco, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e ainda o comunista de carteirinha Flávio Dino.

Lula terá, a apoiá-lo, o oitavo ministro/parceiro, porque a oposição, mesmo berrando e assinando documentos contrários (como o fizeram os senadores Jaime Bagattoli, Carlos Portinho, Rogério Marinho, Jorge Seif , Izalci Lucas e Eduardo Girão, todos do PL e do Partido Novo) não terá votos suficientes para derrubar a nomeação.

Apenas três dos membros atuais do STF se podem dizer independentes, sem seguir as decisões e orientações palacianas: Nunes Marques, André Mendonça, ambos indicados por Jair Bolsonaro e o arrependido Luiz Fux. Toda a Corte, afora este trio, reza pela cartilha governista e a ela defende com unhas e dentes.

Jorge Messias tem 46 anos e é procurador da Fazenda Nacional desde 2007. Já foi subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República, secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação e consultor jurídico dos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação e advogado-geral da União. Tem ligação umbilical com Lula, com o petismo e com a esquerda, embora não se possa negar sua qualidade como advogado e conhecedor da Constituição.

A sabatina de Messias acontece, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quarta-feira. Ninguém que conheça um pouco dos bastidores da nossa política imagina que ele não vá ser aprovado para assumir o lugar de outro esquerdista importante, Luiz Roberto Barroso, que deixou o cargo depois de entrar na relação dos brasileiros proibidos de ingressar nos Estados Unidos pela Lei Magnitsky.

Na campanha da reeleição, Lula criticava a indicação de amigos para o STF. No poder, só colocou gente ligada a ele.

MDB VAI CONFIRMAR PEDRO HECKTHEUER, DA FACULDADE CATÓLICA, COMO O SEU CANDIDATO AO GOVERNO DE RONDÔNIA

O MDB decidiu. Tem seu nome para a disputa ao Governo. O martelo já teria sido batido, faltando apenas o anúncio oficial, que deverá ser feito num encontro com o presidente nacional da sigla, Baleia Rossi, junto com o senador Confúcio Moura, presidente regional e outros emedebistas históricos. Pedro Abib Hecktheuer tem um sobrenome difícil de pronunciar, mas é muito conhecido no mundo acadêmico e tem um currículo invejável.

Acadêmico e Professor do Curso de Direito da Faculdade Católica de Rondônia, Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e Especialista em Direito Civil/Constitucional pela Universidade Gama Filho (UGF), Pedro também se formou Bacharel em Direito pela Faculdade Palotina de Santa Maria (FAPAS) e em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria.

Pedro chegou a ser instado a disputar a eleição deste ano pelo partido ao Senado e à Câmara Federal. Não deu certo o projeto inicial, mas o partido insistiu com o ainda jovem professor e dono de um rico currículo para se apresentar ante o eleitorado rondoniense, mas na condição de postulante ao Governo, como um cara nova da política rondoniense.

O encontro com Baleia Rossi estava agendado para esta terça-feira, quando os detalhes seriam fechados. Depois disso, o MDB rondoniense vai organizar uma solenidade daqueles que marcam o lançamento de uma candidatura, para a apresentação oficial.

Agora já são oito os postulantes ao Governo: Marcos Rigério0, Adailton Fúria, Hildon Chaves, Expedito Netto, Samuel Costa, Ricardo Frota, Luiz Carlos Teodoro, do Psol e agora, Pedro Abib Hecktheur.

DEPUTADO RONDONIENSE PEDE EXCOMUNHÃO DE SENADORA QUE ATACOU FREI GILSON, ÍDOLO DOS CATÓLICOS

O deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo, que ainda não decidiu se concorrerá ao Governo ou ao Senado, não fica fora da mídia. Quando não faz discursos duros como opositor ao governo e aos seus colegas de parlamento, encontra um tema complexo e polêmico para abordar. A última dele é pedir à Igreja Católica a excomunhão da senadora Soraya Thronicke, pelo que chamou de “ataque covarde” ao Frei Gilson, hoje o grande nome da religião no país.

A bocuda senadora acusou Frei Gilson, cujas orações os católicos acreditam que fazem curas milagrosas, de “falso profeta”. Além disso, a senadora que chegou onde chegou graças ao ex-presidente Jair Bolsonaro e depois lhe virou as costas, apresentou projeto de lei que equipara, segundo Camargo, “a pregação moral da Igreja ao crime de racismo”.

“A fé cristã não pode ser criminalizada”, avisa o controvertido parlamentar. Como Presidente da Frente Parlamentar Católica na Assembleia Legislativa de Rondônia, ele avisa que protocolou um pedido formal de investigação e excomunhão da senadora Soraya Thronicke”. Ele afirma que não se pode assistir calado que “figuras públicas usem o aparato estatal para perseguir sacerdotes e criminalizar a pregação da Sagra Escritura”! Por tudo isso, avisa, “solicitei a Nunciatura Apostólica em Brasília e a Santa Sé, que instaurem o devido processo canônico e declarem a excomunhão da parlamentar”.

Soraya atacou Frei Gilson o acusando a interpretar textos bíblicos que, segundo ela, diminuem a importância da mulher.

LULA E FLÁVIO EMPATADOS. NOVIDADE É QUE O PRESIDENTE TAMBÉM EMPATARIA COM CAIADO E ZEMA, NUM SEGUNDO TURNO

As pesquisas para a Presidência são feitas quase todos os dias, por institutos diferentes. Mas, normalmente, com muito pouca novidade. Lula e Flávio Bolsonaro surgem sempre empatados, ora um vencendo por um ou dois pontos, ora outro, pelos menos números. Agora surge uma da Nexus, contratada pelo Banco BTG (registro BR-01075/2026, no TSE, com 2.028 entrevistados neste último final de semana) com uma pequena novidade: num eventual segundo turno tanto contra Ronaldo Caiado quanto Romeu Zema, Lula também aparece praticamente empatado com os dois.

A pesquisa no primeiro turno coloca Lula e Flávio juntos, muito à frente, um com 45 e outro com 44 pontos. Caiado e Zema aparecem muito distantes, ambos em torno de 5 pontos. Mas quando a questão é o segundo turno, fica muito claro que parte dos brasileiros votará em qualquer candidato que confronte Lula num segundo turno. Caiado, por exemplo, tem a menor rejeição: 29 por cento.

Outra curiosidade da pesquisa Nexus/BTG: Lula tem a preferência entre as mulheres (52 por cento), enquanto a maior parte dos que disseram optar por Flávio eram homens (também 52 por cento).

O que não é nenhuma novidade: o atual presidente da República concentra maior quantidade de votos na região Nordeste (59 por cento), enquanto o Flávio tem popularidade elevada no Sul (53 por cento ).

Questionados sobre a certeza dos votos, 69 por cento dos participantes do levantamento afirmaram que não pretendem trocar de pré-candidato, enquanto 29 por cento disseram que “podem” mudar de ideia, e 2 por cento não responderam.

MAURÍCIO NO RESENHA POLÍTICA FALA SOBRE AS ELEIÇÕES E SEUS MÚLTIPLOS DESAFIOS QUE AS URNAS VÃO LHE IMPOR

O voto para Governador é de Hildon Chaves, do partido dele, o União Brasil. Mas o voto para Presidente é de Flávio Bolsonaro, seu amigo pessoal e que vai apoiar, em Rondônia, outro candidato: o senador Marcos Rogério. Este é um dos temas abordados na entrevista do jornalista Robson Oliveira no seu, PodCast Resenha Política desta semana.

Quem comanda a Federação União Brasil/Progressistas, o deputado federal Maurício Carvalho é o entrevistado e quem estará nesse complexo jogo político de ter um nome para o Palácio Rio Madeira/CPA e outro para o Planalto, que, aqui, apoiará um adversário.

Os desafios de Maurício não são apenas estes. Terá que buscar sua reeleição; usar todas as forças para ajudar sua irmã, Mariana Carvalho, na busca de uma das duas cadeiras de Rondônia ao Senado e, ainda, comandar a bancada federal atual, já que é o coordenador dela até o final do ano, passando pelo período eleitoral.

Terá, ainda, que ter muito jogo de cintura para ajeitar os interesses dos dois partidos e ainda do Republicanos, outra sigla que deverá estar no mesmo pacote do grupo político de Maurício e partido comandado no Estado pelo pai dele, o empresário e médico Aparício Carvalho.

Maurício começou sua carreira como vereador da Capital e hoje ocupa posto importante no contexto da política rondoniense. O bate-papo com Robson Oliveira, exímio entrevistador, certamente trará informações muito boas para quem vive o mundo da política. Vai ao ar esta semana.

NÃO É FAKE NEWS, INFELIZMENTE: CÂMARA FEDERAL VAI CRIAR CPI PARA INVESTIGAR MORTE DE CACHORRO

Gostar de animais é algo que merece todos os elogios. Protegê-los, não permitir que eles sejam machucados, alimentá-los e cuidá-los fazem parte de atos de humanidade que a evolução da sociedade ensinou. Mas para tudo há um limite. Agora, a Câmara dos Deputados decidiu propor uma CPI para investigar atos de violência contra animais e principalmente da morte do cãozinho Orelha, morto com crueldade em Florianópolis.

Quando um poder como a Câmara Federal que, ressalvadas as exceções de sempre, é um poder gastador, com custo enorme para a população bancar e entregando resultados pífios para o país, decide criar uma CPI pela morte de um cachorro, aí já se superou tudo de ridículo que se poderia imaginar.

A proposta de criação da chamada CPI do “Cão Orelha” alcançou mais de 180 assinaturas na Câmara dos Deputados, número suficiente para solicitar a abertura da comissão. A articulação contou com a atuação do deputado federal Delegado Bruno Lima, de São Paulo, que foi eleito com 461 mil votos por defender a causa animal e mobilização popular nas redes sociais. Ou seja, 180 dos 513 deputados federais, entre eles uma maioria de ineptos e que nada fazem de bom para o povo brasileiro, vão gastar meses de trabalho para tratar de um caso policial envolvendo a morte de um animal.

Entre os que assinaram a criação da CPI e divulgou amplamente nas redes sociais que o fez, está o deputado federal de Rondônia, Thiago Flores. E assim anda o Brasil, regido pelas redes sociais e com o Congresso Nacional tratando de questões menores, enquanto o país caminha para trás.

RIO MADEIRA PASSA DOS 15 METROS E CAPITAL DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PELOS RISCOS DE NOVA INUNDAÇÃO

Na maior enchente já registrada desde que se registram as cheias do rio Madeira, em tempos modernos, ele chegou a atingir 19 metros e 74 centímetros. Foi no dia 30 de março de 2014, quando toda a área ribeirinha e parte de Porto Velho – além de várias outras cidades – ficaram inundadas. Neste ano, com as chuvas que estão atravessando abril, fato raro nas últimas décadas, o Madeirão já atingiu 15 metros.

Na época da enorme cheia, grande parte da BR-364 ficou coberta por água, afetando um dos principais corredores logísticos da região Norte. Como a rodovia é a única via terrestre que liga o Acre ao restante do país, o estado ficou isolado e enfrentou um dos momentos mais críticos. Inclusive com sério risco de desabastecimento.

Agora, a elevação do nível do nosso principal rio já passou de 15 metros nos últimos dias, o que levou a Prefeitura de Porto Velho a decretar Situação de Emergência nas áreas atingidas por inundação, com autorização para medidas administrativas excepcionais e mobilização total da estrutura pública. A Situação de Emergência foi oficializada por decreto publicado na edição desta segunda-feira. no Diário Oficial. O ato classifica o perigo como inundação iminente e se baseia em vários fundamentos, incluindo parecer técnico da Defesa Civil que confirmou a gravidade do cenário.

O decreto cobre as regiões afetadas em três áreas: Médio Madeira, com localidades como Brasileira, Belmont e Maravilha; Baixo Madeira, incluindo Terra.

MINEIROS ESTÃO SE PREPARANDO PARA DAR ADEUS A GOVERNOS DE ESQUERDA. CLEITINHO PODE SER O NOVO GOVERNADOR

Tudo leva a crer que o segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais, não quer mais saber de candidatos de esquerda, de traidores como o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco ou de nomes envolvidos em denúncias e rolos. Depois de Romeu Zema que conseguiu tirar o Estado do fundo do poço e torná-lo viável novamente, ao suceder o desastroso governo do petista Fernando Pimentel, que entregou uma Minas destroçada para Zema reerguer.

Agora, todas as pesquisas apontam que o futuro governador mineiro (se não for tornado inelegível por uma Justiça partidária como temos) será o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos. Ele se mantém na dianteira em levantamentos feitos por diferentes institutos, geralmente com mais que o dobro do segundo colocado, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, do PDT. Pacheco aparece bem atrás.

Natural de Divinópolis, Cleitinho é um dos nomes mais seguidos nas redes sociais, sempre atacando o atual governo e denunciando gastos exagerados do dinheiro público. Recentemente esteve em Rondônia, denunciando que veículos praticamente novos estavam abandonados no pátio do Incra em Rondônia, num vídeo que explodiu em acessos na internet.

Com cerca de 17 milhões de eleitores aptos a irem às urnas em outubro, Minas só tem um colégio eleitoral menor do que São Paulo. O ex-governador Romeu Zema é candidato à Presidência, mas nos bastidores se ouve que ele poderia aceitar ser o vice de Flávio Bolsonaro.

SIMPI, POP BANK E BANCO DA AMAZÔNIA SE UNEM PARA LIBERAR FINANCIAMENTOS A MICROS E PEQUENOS

Empreendedores de Rondônia, especialmente os inscritos no CadÚnico, passam a contar com uma nova oportunidade para investir no próprio negócio ou dar os primeiros passos no empreendedorismo. A iniciativa é resultado da parceria entre o SIMPI e o Pop Bank, por meio de convênio com o Banco da Amazônia, que viabiliza o acesso ao Programa Basa Acredita.

A proposta é oferecer crédito orientado de até 21 mil reais, para trabalhadores que atuam por conta própria e desejam ampliar a renda, estruturar melhor suas atividades ou iniciar um pequeno negócio. O público beneficiado inclui profissionais como autônomos, feirantes, cabeleireiros, ambulantes, artesãos, mecânicos e costureiras, entre outros.

A linha de crédito disponibiliza taxa de 2,74 por cento ao mês, com prazo flexível e possibilidade de parcelamento em até 12 meses. Além do recurso financeiro, a iniciativa também oferece orientação ao empreendedor, incentivando o uso consciente do crédito e contribuindo para o crescimento sustentável dos negócios.

Segundo o SIMPI, a parceria tem como objetivo apoiar quem precisa de oportunidade e direcionamento para transformar trabalho em renda, fortalecendo pequenos empreendimentos e impulsionando a economia local. Os interessados em participar ou obter mais informações podem entrar em contato pelo WhatsApp: (69) 99933-0396 ou (69) 98406-9045.

Segundo Leonardo Sobral, presidente do SIMPI. O Sindicato está sempre em busca de apoio a quem quer crescer e empreender com oportunidade e orientação.

PERGUNTINHA

Você já sentiu no bolso o aumento de preço de produtos nas prateleiras dos mercados, depois que começaram a ser cobrados os superpreços dos pedágios na BR 364, que encarecem todos os produtos que chegam a nós pela BR 364 ou, na sua opinião, as queixas esporádicas já registradas não condizem com a realidade?