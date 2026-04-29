Avanços na Educação e colaboração entre estado e municípios pautam segundo dia do seminário do Saero

Por Isabelly Bulhosa

Publicada em 29/04/2026 às 09h20

A programação do seminário institucional com foco nos resultados do Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero) segue nesta terça-feira (28), em Porto Velho. O segundo dia do evento é marcado por painéis que destacam a trajetória educacional entre 2022 e 2025, além de estratégias voltadas à melhoria dos indicadores de alfabetização e desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. As atividades ocorreram no período da manhã e seguem a tarde, reunindo gestores estaduais, dirigentes municipais de educação, técnicos, articuladores de programas educacionais e demais profissionais da área, com o objetivo de analisar os indicadores educacionais e alinhar estratégias voltadas à melhoria da aprendizagem em todo o estado.

Durante o 2º painel, que abordou o tema “Trajetória 2022 a 2025: conexões, parcerias e regime de colaboração”, representantes de instituições parceiras reforçaram a importância da atuação conjunta entre estado e municípios para o avanço da educação pública. O seminário reforça o compromisso do governo de Rondônia com a qualidade da educação, promovendo o diálogo entre gestores, técnicos e educadores, e consolidando ações que impactam diretamente o aprendizado dos estudantes em todo o estado.

O segundo dia do evento foi marcado por painéis que destacaram a trajetória educacional entre 2022 e 2025

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o avanço da educação no estado é resultado do trabalho conjunto entre governo e municípios. “Temos fortalecido o regime de colaboração com investimentos e políticas públicas que garantem melhores condições de ensino, valorização dos profissionais e melhoria dos indicadores educacionais. Nosso compromisso é seguir ampliando essas ações, assegurando uma educação de qualidade para todos os estudantes.”

O gerente de Avaliações Educacionais e coordenador estadual do Saero, Kary Jean Falcão, destacou a importância do seminário como espaço estratégico para análise dos resultados e fortalecimento das políticas educacionais. “Este é um momento fundamental para avaliarmos a trajetória dos últimos anos, compreendendo os avanços alcançados por meio do regime de colaboração e, principalmente, identificando os pontos que ainda precisam ser aprimorados. A partir dos dados do Saero, conseguimos orientar ações mais assertivas, com foco na alfabetização e na melhoria do desempenho dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática.”

Ao longo da programação, a secretária municipal de Educação de Santa Luzia d’Oeste, Luslarlene Umbelina de Souza Fiamett, evidenciou o papel das parcerias institucionais no fortalecimento das políticas educacionais. “Temos trabalhado na articulação de recursos para equipar melhor as escolas e garantir condições adequadas de ensino.’’

No decorrer das atividades, o representante do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), Vinícius de Moraes, enfatizou a atuação do órgão no fortalecimento das políticas educacionais e no acompanhamento dos resultados no estado. “O Tribunal de Contas tem contribuído diretamente na indução de políticas públicas, no fortalecimento das capacidades estatais, na melhoria da governança e no aprimoramento do regime de colaboração entre estado e municípios. Esse trabalho conjunto é essencial para garantir maior efetividade nas ações educacionais e melhores resultados para os estudantes. Precisamos manter a alfabetização de sucesso como prioridade, assegurando que todas as crianças aprendam na idade certa.”