Mais de 16 mil toneladas de resíduos são retiradas na zona oeste; ação reduz riscos à saúde, evita alagamentos 

Por André Oliveira

Publicada em 29/04/2026 às 09h03

Na rotina de quem vive nos bairros da zona oeste de Porto Velho, a diferença já pode ser percebida nas ruas mais limpas, nos terrenos desobstruídos e na redução de pontos críticos de acúmulo de lixo. Mais do que uma questão estética, o trabalho de recolhimento de resíduos tem impacto direto na saúde pública, na prevenção de alagamentos e na qualidade de vida da população.

De acordo com dados do Limpômetro, entre 2025 e os primeiros meses de 2026, foram retiradas 16.060 toneladas de resíduos na região. Somente neste ano, já são 2.385 toneladas recolhidas, números que demonstram a continuidade e a intensidade das ações realizadas pelas equipes municipais.

Na prática, cada tonelada retirada representa menos lixo acumulado nas ruas, menos risco de proliferação de doenças e mais segurança para os moradores, principalmente durante o inverno amazônico, período em que o acúmulo de resíduos pode comprometer o escoamento da água e provocar alagamentos.

Ação melhora a saúde pública, reduz pontos críticos de lixo e garante mais qualidade de vida para a população

Os serviços são realizados em diferentes pontos da zona oeste, incluindo vias públicas, terrenos baldios e áreas consideradas críticas. As equipes atuam de forma programada, seguindo cronogramas definidos, além de atender demandas emergenciais identificadas pela própria população.

Com ações contínuas e planejamento, a ação segue reforçando o compromisso com a limpeza urbana, mostrando que cuidar da cidade é também cuidar da saúde, da segurança e do bem-estar de todos.

O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, destaca que o trabalho é contínuo e estratégico: “Esse volume de material retirado mostra o empenho das equipes e o planejamento das ações. Nosso objetivo é manter a cidade limpa, evitar problemas como alagamentos e garantir mais qualidade de vida para a população. É um trabalho diário, que exige organização e presença constante nos bairros”.

Além da atuação das equipes, a conscientização dos moradores é um ponto essencial para garantir que os resultados sejam duradouros. O descarte irregular de lixo ainda é um dos principais desafios enfrentados, especialmente em áreas mais afastadas. O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, também reforçou a importância da iniciativa e da participação da população.

“Estamos avançando no cuidado com a cidade, e esses números mostram resultados concretos. Mas é fundamental que a população também faça sua parte, descartando corretamente os resíduos e ajudando a manter os espaços limpos. Esse é um trabalho conjunto, que beneficia toda a cidade”.