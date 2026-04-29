Mulher executada a tiros por dupla em motocicleta em Vilhena

Por Folha do Sul

Publicada em 29/04/2026 às 08h50

A mulher morta a tiros na tarde desta terça-feira, 28 de abril de 2026, na avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, setor 08, em Vilhena.

Mulher assassinada com vários tiros em um mercadinho na avenida Paraná, em Vilhena, na tarde desta terça-feira: trata-se de Katia Fabia Mendes Silva, mãe de 3 filhos, com idades entre 8 e 16 anos.



De acordo com testemunhas, o autor dos disparos letais contra Katia é um homem que estava na garupa de uma motocicleta pilotada por uma mulher. O casal ainda não foi identificado e a polícia não confirmou se existem pistas sobre a motivação da execução em plena luz do dia.



Uma fonte policial do site informou que a mulher assassinada seria dependente química, mas ainda não está confirmado que o crime tenha a ver com drogas ou que teria sido cometido por facções criminosas.



O FOLHA DO SUL conversou com uma pessoa próxima à vítima, que disse que ela era separada e morava na Cohab, junto com duas filhas. Ela era separada e o filho mais velho estava residindo com o pai.



A reportagem apurou que as duas meninas não estariam sendo encontradas, e o Conselho Tutelar já foi comunicado para tentar localizá-las. O site ligou para a conselheira que está acompanhando o caso, mas ela não confirmou se as garotas já foram achadas, argumentando que apenas o pai pode passar essa informação.

