Capacitação gratuita: Abertas as inscrições para o Curso de Barista

Atenção, apaixonados por café em Rolim de Moura! Você já pensou em transformar o seu amor pelo café em uma profissão de destaque? Estão abertas as inscrições para o Curso de Barista, uma oportunidade única de aprender técnicas profissionais e dominar a arte do café!
Por que participar?
Capacitação gratuita e de alta qualidade.
Realização pelo IFRO Campus Cacoal (Projeto Centro de Excelência do Café).
Aulas práticas e teóricas no período noturno.
Onde e quando?
Aulas: De 11/05/2026 a 12/06/2026.
Local: Campus da UNIR – Rolim de Moura.
Horário: Período noturno (ideal para quem trabalha ou estuda!).
Inscrições até 01 de maio!
Não perca o prazo! Acesse o link oficial e garanta sua vaga:
CLIQUE NO LINK PARA SE INSCREVER – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-E215uFUlJ8g88kzpJRfDXlyCa7i7c7lMb8JCGaCZo1nVZA/viewform?usp=dialog
O que você precisa para a inscrição (Digitalizado):
CPF (próprio do candidato).
Documento com foto (RG, CNH válida, CTPS ou Identidade Militar. Estrangeiros: RNE ou Carta Transfronteiriça).
Comprovante de residência (últimos 3 meses). Caso não esteja em seu nome, utilize o formulário de autodeclaração do Anexo II.
Para Produtores Rurais: Cópia do Comodato Rural, Declaração ATER ou CAF.
Realização:
IFRO Campus Cacoal – Projeto Centro de Excelência do Café.
Parceiros de peso:
Projeto Cidades Inteligentes (IFRO)
Prefeitura Municipal de Rolim de Moura
UNIR Campus Rolim de Moura
Emater – Rolim de Moura
Não deixe essa chance passar. O mercado de cafés especiais cresce a cada dia e o próximo grande barista pode ser você!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-E215uFUlJ8g88kzpJRfDXlyCa7i7c7lMb8JCGaCZo1nVZA/viewform?usp=dialog
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