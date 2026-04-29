Capacitação gratuita: Abertas as inscrições para o Curso de Barista

Por Assessoria

Publicada em 29/04/2026 às 08h42

Atenção, apaixonados por café em Rolim de Moura! Você já pensou em transformar o seu amor pelo café em uma profissão de destaque? Estão abertas as inscrições para o Curso de Barista, uma oportunidade única de aprender técnicas profissionais e dominar a arte do café!

Por que participar?

Capacitação gratuita e de alta qualidade.

Realização pelo IFRO Campus Cacoal (Projeto Centro de Excelência do Café).

Aulas práticas e teóricas no período noturno.

Onde e quando?

Aulas: De 11/05/2026 a 12/06/2026.

Local: Campus da UNIR – Rolim de Moura.

Horário: Período noturno (ideal para quem trabalha ou estuda!).

Inscrições até 01 de maio!

Não perca o prazo! Acesse o link oficial e garanta sua vaga:

CLIQUE NO LINK PARA SE INSCREVER – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-E215uFUlJ8g88kzpJRfDXlyCa7i7c7lMb8JCGaCZo1nVZA/viewform?usp=dialog

O que você precisa para a inscrição (Digitalizado):

CPF (próprio do candidato).

Documento com foto (RG, CNH válida, CTPS ou Identidade Militar. Estrangeiros: RNE ou Carta Transfronteiriça).

Comprovante de residência (últimos 3 meses). Caso não esteja em seu nome, utilize o formulário de autodeclaração do Anexo II.

Para Produtores Rurais: Cópia do Comodato Rural, Declaração ATER ou CAF.

Realização:

IFRO Campus Cacoal – Projeto Centro de Excelência do Café.

Parceiros de peso:

Projeto Cidades Inteligentes (IFRO)

Prefeitura Municipal de Rolim de Moura

UNIR Campus Rolim de Moura

Emater – Rolim de Moura

Não deixe essa chance passar. O mercado de cafés especiais cresce a cada dia e o próximo grande barista pode ser você!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-E215uFUlJ8g88kzpJRfDXlyCa7i7c7lMb8JCGaCZo1nVZA/viewform?usp=dialog