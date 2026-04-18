Homem suspeito de diversos furtos em Pimenta Bueno é preso após tentativa de crime em Cacoal

Por Pimenta Virtual

Publicada em 18/04/2026 às 09h00

A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta sexta-feira (17), um homem de 24 anos suspeito de envolvimento em diversos furtos registrados nos últimos dias em Pimenta Bueno. A prisão aconteceu no município de Cacoal, após uma nova tentativa de crime.

Conforme Pimenta Virtual apurou, o suspeito foi flagrado ao invadir uma construção localizada na Avenida Afonso Pena, no bairro Princesa Isabel. A movimentação no local chamou a atenção de uma empresa de monitoramento, que acionou a Polícia Militar.

Quando as equipes chegaram, o homem já havia sido contido por funcionários da segurança. Imagens do circuito interno mostraram o momento em que ele tentava retirar uma central de alarme da parede, ação que acabou acionando o sistema e interrompendo a tentativa de furto.

Ainda segundo as informações, o suspeito tentou fugir ao perceber que havia sido descoberto, mas foi impedido até a chegada da guarnição.

Durante a verificação, os policiais constataram danos ao sistema de segurança do imóvel, o que caracteriza, em tese, tentativa de furto qualificado, devido ao rompimento de obstáculo.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça.

A detenção ganha ainda mais relevância porque o suspeito já vinha sendo investigado por uma sequência de furtos que vinha preocupando comerciantes e moradores de Pimenta Bueno. Entre os casos atribuídos a ele, estão invasões a estabelecimentos comerciais, incluindo uma loja de celulares, onde houve quebra de vidro, além de furtos em uma loja de ferramentas, em um bar localizado na saída para Rolim de Moura e também em um supermercado situado no bairro Jardim das Oliveiras.

A prisão representa um passo importante para o esclarecimento dessas ocorrências e pode contribuir para a redução dos crimes que vinham sendo registrados na cidade.

A Polícia Civil seguirá com as investigações para confirmar a participação do suspeito nos demais casos.