Por rondoniatual.com

Publicada em 25/04/2026 às 08h50

Uma cena chocante mobilizou equipes de resgate e policiais na manhã desta sexta-feira (24). Um homem foi encontrado dentro da própria casa na Rua Fernandão, em uma situação desesperadora: amarrado, com a boca vedada e sinais de que pode ter sido dopado durante a ação criminosa.

Tudo começou quando uma colega de trabalho estranhou o sumiço do morador. A casa estava fechada, o cachorro solto e nenhum sinal de resposta. A preocupação aumentou quando tentativas de contato falharam. Sem respostas, familiares foram chamados — e o que encontraram ao entrar no imóvel foi assustador.

O homem estava sobre a cama, com os braços presos para trás, uma corda no pescoço e sem conseguir reagir. Ele apresentava sinais de confusão e não respondia aos chamados, levantando a suspeita de que possa ter sido vítima de alguma substância.

Equipes de socorro foram acionadas imediatamente, e a vítima foi levada ao hospital, onde segue sob cuidados médicos.

Dentro da casa, o cenário levantou ainda mais dúvidas: dinheiro desapareceu, o celular sumiu e até itens simples, como bebidas armazenadas no freezer, foram levados. Apesar disso, não havia sinais de destruição generalizada, o que reforça o mistério sobre como tudo aconteceu.

A ação rápida da polícia, foi fundamental para garantir o socorro imediato e preservar o local para investigação. Imagens de câmeras de segurança já estão sendo analisadas na tentativa de identificar os responsáveis.

O caso agora segue sendo investigado, enquanto a população se pergunta: quem teria cometido um crime tão cruel.