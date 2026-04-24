FICCO/RO prende mulher com mais de 13 kg de maconha em Porto Velho

Por PF/RO

Publicada em 24/04/2026 às 14h10

Porto Velho/RO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) apreendeu, nesta sexta-feira (24/4), cerca de 13 kg de maconha durante ação de combate ao tráfico de drogas na capital.

A diligência foi desencadeada a partir do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara de Garantias de Porto Velho/RO.

Após a análise de dispositivo eletrônico apreendido, as equipes identificaram informações que subsidiaram a busca. No local, foram encontrados 13 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando mais de 13 kg.

Diante dos fatos, uma mulher foi presa em flagrante e poderá responder pelo crime de tráfico de drogas.

A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Penal e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, as quais atuam de forma conjunta no combate ao crime organizado no estado.