EUA consideram suspender Espanha da Otan e rever soberania britânica nas Malvinas, diz agência

Por G1

Publicada em 24/04/2026 às 15h10

O governo Trump está considerando suspender a Espanha da Otan e rever sua posição sobre a soberania das ilhas Malvinas para punir aliados por falta de cooperação na guerra que os EUA travam contra o Irã, revelou nesta sexta-feira (24) a agência de notícias Reuters.

As possíveis medidas foram reveladas à Reuters por uma autoridade do governo norte-americano e estão circulando internamente no Pentágono em uma troca de e-mails. As mensagens trazem opções avaliadas pelo governo Trump para punir aliados da Otan que, na avaliação de Washington, falharam em apoiar aos EUA na guerra contra o Irã.

Membro mais poderoso da Otan e por vezes visto como "líder" da coalizão, os EUA pediram ajuda dos demais países da aliança (que inclui o Canadá e europeus) para ajudar na guerra no Oriente Médio.

Os aliados, no entanto, se negaram a desempenhar um papel ativo no conflito, alegando que não desejavam ser arrastados para os confrontos contra Teerã.

Ainda não se sabe como os EUA poderiam buscar a suspensão da Espanha da Otan, nem se isso seria possível. O tratado fundador da aliança militar não prevê qualquer mecanismo para suspensão de membros, confirmou uma fonte da Otan à Reuters.

Ilhas Malvinas

Já sobre as ilhas Malvinas (ou Falkland), os EUA consideram formalmente que o arquipélago pertence ao Reino Unido, apesar de estar localizado na costa da Argentina. A reversão dessa posição pelos EUA seria excepcional entre os aliados históricos.

Em resposta, o governo britânico reiterou nesta sexta-feira sua soberania sobre as Malvinas.

A soberania sobre as ilhas Malvinas, inclusive, é um ponto de atrito entre os governos britânico e argentino.

O secretário de Guerra norte-americano, Pete Hegseth, afirmou em coletiva nesta sexta que os EUA "merecem aliados que sejam leais" e voltou a criticar os europeus pela falta de ajuda no conflito contra o Irã.

"Não estamos contando com a Europa, mas eles precisam mais do Estreito de Ormuz do que a gente. (...) Eles precisam parar de falar tanto e fazer reuniões chiques, e começar a agir mais", afirmou Hegseth.