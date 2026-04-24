Benjamin Netanyahu revela que teve câncer e que retirou tumor maligno na próstata

Por G1

Publicada em 24/04/2026 às 15h18

O primeiro-ministro de Israel revelou, em uma publicação nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (24), que retirou um tumor maligno da próstata. De acordo como líder israelense, o câncer não estava em metástase.

"Há um ano e meio, passei por uma cirurgia bem-sucedida para tratar uma próstata aumentada (benigna) e, desde então, sigo em acompanhamento médico de rotina. No último acompanhamento, foi identificado um pequeno ponto, com menos de um centímetro, na próstata. Exames mostraram que se trata de um estágio muito inicial de um tumor maligno, sem qualquer disseminação ou metástase", diz a publicação.

Em 2024, o primeiro-ministro foi submetido a uma cirurgia para retirar a próstata, confirmou seu gabinete neste sábado (28). A operação deve acontecer já no domingo.

À época, Netanyahu foi diagnosticado com uma infecção urinária causada pelo aumento benigno da próstata, segundo seu gabinete.

Em sua publicação, Netanyahu disse ter pedido que a divulgação das informações sobre sua condição de saúde fosse adiada por conta da guerra contra o Irã, na qual Israel está envolvido ao lado dos Estados Unidos.

"Pedi que a divulgação fosse adiada em dois meses, para que não ocorresse no auge da guerra, a fim de não permitir que o regime de terror no Irã disseminasse mais propaganda falsa contra Israel", escreve. "Tive um pequeno problema médico na próstata, que foi completamente tratado", continua.

Segundo a postagem, os médicos disseram, que esse tipo de problema é muito comum em pessoas da idade dele – Netanyahu tem 76 anos – e que ele poderia apenas acompanhar ou fazer um um tratamento para "eliminar o problema".

"Passei por um tratamento direcionado que eliminou o problema sem deixar vestígios. Compareci a alguns tratamentos curtos, li um livro e continuei trabalhando. A mancha desapareceu completamente", complementa o primeiro-ministro.