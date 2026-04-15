Faustão reaparece nas redes sem cadeira de rodas e surpreende internautas

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 15/04/2026 às 15h53

O apresentador Faustão, 75, voltou a aparecer nas redes sociais nesta semana e chamou atenção ao surgir sem o uso de cadeira de rodas, surpreendendo seguidores.

Ele participou de um vídeo publicado por Victor Gabriel Marques, criador especializado na raça italiana Cane Corso, após receber mais um filhote.

Na gravação, Victor agradece ao apresentador e destaca sua importância na popularização da raça no Brasil. Segundo ele, Faustão foi um dos primeiros a investir na chegada desses cães ao país. O criador relembra a entrega do primeiro filhote e conta que acreditava já ter alcançado o auge naquele momento, mas se surpreendeu ao ver o apresentador buscar um segundo animal, agora uma fêmea, depois de ter gostado tanto do primeiro.

Durante o vídeo, além de aparecer sem a cadeira de rodas, Faustão também elogia o trabalho de Victor, afirmando que iniciativas como a dele mostram que valeu a pena trazer a raça ao Brasil, destacando o cuidado e o respeito com os animais.

Nos últimos anos, o apresentador enfrentou uma série de procedimentos médicos. Em 2023, passou por um transplante de coração. Em 2024, recebeu um rim. Já em 2025, foi submetido a um transplante de fígado e, posteriormente, a um novo transplante renal. Todas as cirurgias aconteceram no Hospital Israelita Albert Einstein.

Desde então, era comum vê-lo em registros ao lado da família utilizando cadeira de rodas.