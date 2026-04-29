Ezequiel Neiva destina mais R$ 2 milhões para recuperação de estradas vicinais em Machadinho do Oeste

Por Alexandre Almeida

Publicada em 29/04/2026 às 08h10

Ezequiel Neiva esteve juntamente com os servidores da Secretaria Municipal de Obras (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)

As estradas vicinais de Machadinho do Oeste estão contando com um importante reforço para manutenção e recuperação. O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) anunciou o investimento demais R$ 2 milhões destinados à melhoria das vias rurais do município, que possui uma das maiores malhas viárias de Rondônia. O anúncio foi feito durante reunião na Secretaria Municipal de Obras contando com a presença do prefeito Paulo da Remap e dos servidores do órgão.

Com mais de 3 mil quilômetros de estradas, Machadinho do Oeste tem a segunda maior malha viária do estado, o que exige atenção constante do poder público. “O município conta com uma malha viária extensa para ligar distritos que estão distantes da sede. Com isso, precisamos assegurar um recurso para que essa manutenção seja contínua”, destacou o parlamentar.





Ezequiel Neiva fez o anúncio na Secretaria Municipal de Obras (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)

De acordo com Ezequiel Neiva, os serviços serão realizados em parceria com a Prefeitura de Machadinho do Oeste com o intuito de fortalecera infraestrutura local. “Mais um empenho no valor de R$ 2 milhões para a recuperação de estradas vicinais que precisam desse apoio do estado e nós estamos trazendo mais recursos para a recuperação das estradas”, afirmou.

O prefeito Paulo da Remap destacou a relevância da atuação do deputado para o desenvolvimento do município. “O deputado Ezequiel Neiva tem sido presente e atuante em Machadinho do Oeste, destinando recursos importantes que nos permitem manter as estradas em boas condições de trafegabilidade, garantindo mais segurança e qualidade de vida para quem utiliza essas vias diariamente. Meu agradecimento pelo compromisso e pela destinação desse recurso”, afirmou.

O deputado estadual Ezequiel Neiva também reconheceu a importância das lideranças locais na construção das ações voltadas ao município. “Temos buscado dar a devida atenção à infraestrutura rural, atendendo às demandas apresentadas pelo vereador João Carlos e por Reginaldo Batista, além do ex-vereador Abrahãozinho e do nosso colaborador Celso Coelho. Destaco ainda o trabalho do secretário municipal de Obras, Flavinho Paiva, que vem desempenhando um papel fundamental na gestão do prefeito Paulo da Remap”, ressaltou.



Ezequiel Neiva enfatizou ainda que a recuperação das estradas vicinais é fundamental para garantir o desenvolvimento econômico do município, especialmente no setor agrícola. “Estradas em boas condições são essenciais para o escoamento da produção, garantindo que os produtores consigam transportar seus produtos com mais agilidade, segurança e menor custo, fortalecendo a economia local e incentivando o crescimento do setor rural”, encerrou.

No ano passado, o deputado estadual Ezequiel Neiva também investiu R$ 1 milhão para a recuperação das estradas vicinais de Machadinho do Oeste.

Fotos: Nilson Nascimento