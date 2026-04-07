Emissão do 1º título eleitoral, transferência de domicílio e mais: confira serviços disponíveis nos Fóruns Digitais

Por TJ-RO

Publicada em 07/04/2026 às 11h43

Em uma parceria que fortalece a cidadania, os Fóruns Digitais do Poder Judiciário de Rondônia são um ponto de atendimento ampliado da Justiça Eleitoral. A solenidade que marcou esse avanço ocorreu na segunda-feira (6), no Fórum Digital de Candeias do Jamari.

Presente na cerimônia, o presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), desembargador Alexandre Miguel, destacou que a implementação do atendimento se concretiza por meio de um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o TJ de Rondônia e o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO).

O desembargador ressaltou que os Fóruns Digitais são estruturas modernas e tecnológicas que reduzem distâncias geográficas e sociais. “Facilitar esse acesso é garantir que cada morador de Candeias do Jamari, assim como das demais localidades que possuem Fóruns Digitais, tenha sua voz resguardada e seu direito de cidadão respeitado, sem o ônus de grandes deslocamentos”, afirmou.

Concordando com a fala, o presidente do TRE-RO, desembargador Raduan Miguel Filho, frisou que, além de Candeias do Jamari, outros oito pontos do estado também oferecem atendimento eleitoral. “Os Fóruns Digitais de Cujubim, Alto Paraíso, Monte Negro, Campo Novo de Rondônia, Mirante da Serra, Chupinguaia, Itapuã do Oeste e o distrito de Extrema passam a prestar serviços eleitorais. Com isso, ampliamos significativamente a presença da Justiça Eleitoral no interior de Rondônia”, ressaltou.

O desembargador alertou sobre o prazo para regularização do título eleitoral, que se encerra em 6 de maio de 2026. Após essa data, quem estiver irregular ficará impedido de votar nas próximas eleições, em outubro. “Ampliar os locais de atendimento neste momento é essencial. É uma forma de garantir que ninguém fique de fora por falta de oportunidade ou dificuldade de acesso”, lembrou.