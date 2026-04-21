Eleição do Conselho Municipal de Cultura de Espigão do Oeste define nova diretoria liderada por jovens

Por EspigaoNoticias

Publicada em 21/04/2026 às 09h15

Espigão do Oeste inicia um novo ciclo no cenário cultural com a eleição do novo diretório do Conselho Municipal de Cultura. O processo democrático definiu como presidente o jornalista Rafael Marques, tendo como vice-presidente Tiago Grauke.

Além dos membros Gesiane Rodrigues, Túlio Pelegrine, Jhon Prochnow e Sávio Pereira, formando uma liderança jovem à frente de um dos principais espaços de articulação cultural do município.

A eleição reuniu representantes da classe artística, produtores culturais e membros da sociedade civil, reforçando a importância da participação coletiva na construção de políticas públicas voltadas à cultura.

O Conselho tem papel fundamental no fortalecimento das ações culturais, na valorização das tradições e no incentivo aos novos talentos locais. Durante a nova fase, a gestão pretende atuar de forma ampla, contemplando as diversas expressões culturais presentes em Espigão.

Entre elas, destaca-se a forte presença da cultura pomerana no município, além das influências nordestinas, gaúchas, indígenas e outras manifestações que formam a identidade cultural da cidade.

O presidente eleito, Rafael Marques, destacou o compromisso de trabalhar de forma participativa e próxima da comunidade, ouvindo os fazedores de cultura e buscando unir forças para ampliar oportunidades no setor.

A expectativa é de que a nova diretoria desenvolva projetos, fortaleça parcerias e promova iniciativas que valorizem ainda mais a cultura local, consolidando o Conselho como um importante instrumento de desenvolvimento cultural em Espigão do Oeste.