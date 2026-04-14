Diogo Nogueira envia coração em mensagem de parabéns à ex, Paolla Oliveira

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 14/04/2026 às 16h11

O romance acabou, mas o carinho permanece entre Diogo Nogueira e Paolla Oliveira. Nesta terça-feira, 14, o sambista parabenizou a ex por seu aniversário de 44 anos, com uma publicação fofa nas redes sociais que teve direito até a coraçãozinho.

O cantor, de 44 anos, usou os Stories do seu Instagram para homenagear a artista com uma foto na qual ela aparece sorridente. “Que seja lindo seu dia! Que seja lindo seu novo ciclo! Feliz vida!! Parabéns!!”, escreveu ele, completando com um emoji de coração.

O namoro de Paolla e Diogo chegou ao fim em dezembro último, após cinco anos juntos. O término se deu de forma amigável e os dois permanecem se seguindo e interagindo nas redes sociais.

Recentemente, o cantor homenageou a ex durante um show em São Paulo ao cantar a música que fez para ela, “Flor de Caña”, enquanto fotos da artista eram exibidas no telão.

Dia para celebração

O dia começou animado para Paolla Oliveira. A atriz compartilhou com os seguidores o início das festividades por seu aniversário logo cedo: ela foi surpreendida com um bolo pela equipe de produção de seu novo projeto ainda nas primeiras horas do dia. Por volta das 5h22, o clima de festa continuou com um piquenique caprichado e intimista, repleto de guloseimas. “Bom dia, com alegria”, celebrou ela.