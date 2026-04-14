Dia Mundial do Café: Luizinho Goebel homenageia produtores e reforça apoio ao setor em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 14/04/2026 às 09h15

No dia 14 de abril, data em que se celebra o Dia Mundial do Café, o deputado estadual Luizinho Goebel prestou uma homenagem especial aos produtores rurais de Rondônia, destacando a importância do café para a economia, geração de emprego e desenvolvimento do estado.

Reconhecido como um dos pilares do agronegócio rondoniense, o café tem ganhado cada vez mais destaque pela qualidade e produtividade, colocando Rondônia em evidência no cenário nacional e internacional. Para Luizinho Goebel, por trás de cada saca produzida existe o esforço diário de homens e mulheres que começam o dia ainda de madrugada, enfrentando desafios e mantendo viva a força do campo.

“Quem produz merece respeito. Quem trabalha, faz acontecer. Nosso reconhecimento vai para cada produtor que, com dedicação e coragem, contribui para o crescimento de Rondônia”, destacou o deputado.

O parlamentar reafirmou seu compromisso com o fortalecimento do setor produtivo, ressaltando que seu mandato tem atuado de forma constante em apoio à agricultura familiar e aos produtores rurais, com investimentos, incentivo à modernização e busca por melhores condições de produção.

Segundo ele, iniciativas que promovem mais eficiência no campo, como o acesso à tecnologia, energia e infraestrutura, são fundamentais para garantir mais competitividade ao café rondoniense.

Além de movimentar a economia, a cultura do café representa tradição, identidade e sustento de milhares de famílias no estado. “Valorizar o produtor é valorizar Rondônia. É reconhecer quem levanta cedo todos os dias para fazer o nosso estado crescer”, reforçou.

Ao parabenizar todos os cafeicultores, Luizinho Goebel reiterou que seguirá trabalhando com responsabilidade e presença, apoiando quem faz do campo um verdadeiro motor de desenvolvimento.

Homenagem a quem move Rondônia

Neste Dia Mundial do Café, fica o reconhecimento e a gratidão a todos os produtores que, com trabalho e dedicação, fazem do café um símbolo de força, progresso e orgulho para Rondônia.