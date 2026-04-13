Deputado Pedro Fernandes solicita recuperação urgente da RO-460 no trecho entre a BR-364 e o distrito de Rio Pardo, em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 13/04/2026 às 08h20

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) apresentou indicação ao Governo de Rondônia, com encaminhamento ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a manutenção e a recuperação urgente da RO-460, no trecho que liga a BR-364 ao distrito de Rio Pardo, em Porto Velho.



O documento aponta que a rodovia apresenta buracos, erosões e diversos pontos críticos de trafegabilidade, situação que compromete a segurança, aumenta o risco de acidentes e dificulta o transporte escolar e o acesso a serviços básicos.



De acordo com a justificativa apresentada pelo parlamentar, a rodovia tem papel estratégico para a mobilidade regional, sendo utilizada diariamente por produtores rurais, estudantes, trabalhadores e moradores da região, além de ser essencial para o escoamento da produção agrícola e pecuária, importante base da economia local.



A solicitação também reforça demandas apresentadas por moradores e produtores da região, entre eles o produtor rural Jean Consolini, que relatou ao parlamentar as dificuldades enfrentadas diariamente no trecho. O deputado destacou que o mandato tem mantido diálogo permanente com a comunidade local para identificar prioridades e buscar soluções que atendam amplamente quem utiliza a rodovia. "A recuperação da RO-460 é uma medida necessária para garantir segurança no tráfego, melhores condições de deslocamento e apoio à produção rural, que depende diretamente dessa ligação”, destacou o deputado.



Conforme o parlamentar, a melhoria da estrada representa investimento direto na qualidade de vida da população, no fortalecimento da economia regional e na integração entre o distrito de Rio Pardo e a capital.



Além da manutenção emergencial dos pontos críticos, Pedro Fernandes ressaltou que segue trabalhando junto ao Governo do Estado e ao DER na busca por melhorias definitivas para a RO-460, com intervenções estruturantes que garantam maior durabilidade da via, segurança no tráfego e melhores condições de circulação. Segundo o parlamentar, o objetivo é avançar em soluções permanentes que atendam ao crescimento da região, fortaleçam o escoamento da produção e ofereçam mais qualidade de vida à população que depende diariamente da rodovia.

Foto: Thyago Lorentz