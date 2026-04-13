Limpeza urbana em Porto Velho avança com 2,5 mil km de ruas atendidas e 546 km de roçagem

Por André Oliveira

Publicada em 13/04/2026 às 09h08

O trabalho de limpeza e manutenção urbana em Porto Velho segue avançando com resultados expressivos. Somente entre janeiro e março de 2026, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) executou 2.501 quilômetros de limpeza de ruas, além de 546.465 metros de roçagem e 91.647 metros de pintura de meio-fio, demonstrando a intensidade e a organização das ações realizadas em toda a capital.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, também ressaltou a importância das ações para o dia a dia da população. “O nosso Programa Cidade Limpa sempre foi prioridade na nossa gestão. Estamos trabalhando para transformar a cidade com ações concretas e reais. A limpeza e a manutenção urbana impactam diretamente na saúde, na segurança e no bem-estar das pessoas”.

Os números refletem um planejamento estratégico aliado à atuação contínua das equipes, que estão diariamente nas ruas, atendendo diferentes bairros e garantindo melhorias visíveis para a população. O objetivo é manter a cidade mais limpa, organizada e segura, promovendo qualidade de vida para os moradores.

COMPARAÇÃO

Para se ter uma ideia da dimensão do trabalho, os 2.501 quilômetros de limpeza de ruas equivalem a uma distância semelhante ao trajeto entre Porto Velho e Salvador, evidenciando a abrangência das ações. Já os 546 quilômetros de roçagem representam mais de 500 campos de futebol oficiais enfileirados, enquanto os 91,6 quilômetros de pintura de meio-fio correspondem a cerca de 6,5 mil carros populares alinhados.

Mais do que uma questão estética, a manutenção urbana tem impacto direto na saúde pública e na segurança da cidade. A limpeza e a roçagem ajudam a evitar o acúmulo de lixo, reduzem a proliferação de insetos e animais peçonhentos, além de contribuir para a melhoria da visibilidade e do tráfego nas vias.

RESULTADOS REAIS

O trabalho segue de forma contínua e conta com a colaboração da população para manter a cidade limpa, com o descarte correto de resíduos e o cuidado com os espaços públicos. O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, destacou que os resultados são fruto de um trabalho contínuo e bem planejado.

“Esses números mostram a força das nossas equipes e o compromisso com a cidade. Estamos atuando de forma estratégica, levando os serviços para todas as regiões, garantindo mais organização e qualidade de vida para a população. Nosso compromisso é seguir avançando e cuidando de cada bairro”.