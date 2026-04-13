Motociclista morre em grave acidente na proximidades do Italac

Por jaruonline.com

Publicada em 13/04/2026 às 09h15

Na noite deste domingo (12), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito nas proximidades do Italac, em Jaru, onde havia a informação de um motociclista caído ao solo.

Ao chegar ao local, os policiais constataram a veracidade dos fatos e identificaram a vítima como Amarildo Elides Gomes. Diante da gravidade da situação, foram acionados o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). No entanto, ao ser avaliado pela equipe de resgate, foi constatado que o motociclista já não apresentava sinais vitais, vindo a óbito ainda no local do acidente.

As circunstâncias do ocorrido ainda não foram oficialmente esclarecidas. Informações preliminares apontam que a vítima possivelmente perdeu o controle da motocicleta, seguindo em linha reta em um trecho que exige maior atenção dos condutores.

A iluminação precária no local pode ter contribuído para o acidente.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área até a chegada das autoridades competentes, que ficaram responsáveis pelos procedimentos de praxe e pelo início das investigações.

As causas do acidente seguem sendo apuradas.