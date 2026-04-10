Deputado Pedro Fernandes participa de celebração dos 40 anos da Escola Estadual Cora Coralina em Ariquemes  

Por Assessoria Parlamentar

Publicada em 10/04/2026 às 11h37

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cora Coralina, em Ariquemes, celebrou nesta quinta-feira (9) seus 40 anos de história, em uma programação que reuniu alunos, professores, servidores, ex-alunos e representantes da comunidade escolar.

Representando a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, o deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) participou da celebração em um momento marcado por memórias e emoção. Pedro Fernandes, ex-aluno da instituição, estudou na escola em 1990, quando cursou a 7ª série do ensino fundamental.

Pedro Fernandes destacou que teve a oportunidade de reencontrar amigos, professores e profissionais que fizeram parte de sua formação, revivendo lembranças de uma fase importante da vida escolar. "Reencontrar amigos, professores e voltar a esse espaço que marcou a minha vida é muito especial. A Escola Cora Coralina faz parte da minha história e da história de Ariquemes, formando gerações e transformando vidas por meio da educação”, destacou.

A comemoração também evidenciou o papel da instituição na formação de milhares de estudantes ao longo de quatro décadas, consolidando a escola como referência no ensino público e como parte da construção social e educacional do município.

Ao participar do evento, o deputado ressaltou a importância de valorizar a memória das instituições de ensino, reconhecendo o trabalho dos educadores e a contribuição da escola para o desenvolvimento de Ariquemes e de Rondônia.