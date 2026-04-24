Deputado Edevaldo Neves entrega ambulância de R$ 350 mil para Machadinho do Oeste e reforça saúde no município

Por Assessoria

Publicada em 24/04/2026 às 14h46

O deputado estadual Edevaldo Neves cumpriu mais um compromisso com a população de Rondônia ao garantir a entrega de uma ambulância para o município de Machadinho d’Oeste, adquirida por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 350 mil.

A conquista atende a um pedido de Pedro da Só Rural e representa um importante reforço para a saúde pública municipal, especialmente no transporte de pacientes que necessitam de atendimento especializado.

Segundo Edevaldo Neves, o novo veículo será essencial no dia a dia da população, principalmente para pessoas com mobilidade reduzida e pacientes que precisam se deslocar para tratamentos como hemodiálise e atendimento no Hospital do Amor.

“Seguimos trabalhando com responsabilidade, ouvindo as demandas da população e levando investimentos que realmente impactam a vida das pessoas”, destacou o parlamentar.

A entrega da ambulância reafirma o compromisso do deputado Edevaldo Neves com os municípios do interior, levando mais estrutura, dignidade e melhores condições de atendimento para quem mais precisa.