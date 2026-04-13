Deputado Edevaldo Neves acompanha ação do projeto Porteira Adentro em Vilhena ao lado de lideranças

Por Assessoria

Publicada em 13/04/2026 às 08h10

O deputado estadual Edevaldo Neves esteve presente, neste sábado, acompanhando de perto as ações do projeto Porteira Adentro, realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), no município de Vilhena, nas regiões do Perobal e Cruzeirinho.

A agenda contou com a participação do deputado Luizinho Goebel, dos vereadores Silvano Pessoa e Anderson Motorista, além de lideranças locais e membros da comunidade, reforçando a união de forças em prol do desenvolvimento rural.

A iniciativa tem como foco levar suporte direto ao produtor rural, com serviços dentro das propriedades, incluindo uso de maquinário pesado, recuperação de áreas e melhorias que impactam diretamente a produção e o escoamento agrícola.

Durante a visita, Edevaldo Neves destacou a importância de ações práticas que chegam até quem mais precisa:

“O produtor precisa de apoio dentro da porteira. É assim que fortalecemos a produção, geramos renda e impulsionamos o crescimento da nossa região.”

O encontro também foi marcado pelo diálogo com produtores, escuta das principais demandas e alinhamento de novas ações para fortalecer o setor agrícola.

A presença conjunta de parlamentares e lideranças municipais demonstra o compromisso com o desenvolvimento do interior de Rondônia, especialmente com políticas públicas voltadas ao homem do campo.

O projeto Porteira Adentro segue sendo uma das principais iniciativas de apoio à agricultura local, promovendo melhorias estruturais e incentivando o crescimento econômico dos municípios.