Deputada Silvia Cristina anuncia que tratamento de quimioterapia chega a Ji-Paraná neste ano

Por Assessoria

Publicada em 30/04/2026 às 08h10

A deputada federal Sílvia Cristina confirmou que a população de Ji-Paraná e de demais regiões do Estado vai poder contar, ainda neste ano, com o serviço de quimioterapia no Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer em Ji-Paraná. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (29), através das redes sociais, junto com o presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata.

“Estou muito feliz em fazer esse anúncio ao lado do Henrique Prata: O tratamento oncológico em Rondônia ganha mais um avanço, com o serviço de quimioterapia em Ji-Paraná, contemplando pacientes da região Central, do Cone Sul e de outras localidades, que não mais precisarão se deslocar até Porto Velho”, disse a deputada.

Prata confirmou a novidade e acrescentou que “estamos configurando mais um projeto muito importante, de humanização no tratamento, trazendo o paciente que hoje é atendido em Porto Velho, para Ji-Paraná. A quimioterapia é um dos procedimentos mais longos. Se Deus quiser neste ano ainda, faremos a instalação desse serviço, reduzindo as distâncias para o tratamento”.

A quimioterapia

A quimioterapia é um tratamento oncológico que utiliza medicamentos potentes para destruir, controlar ou inibir o crescimento de células cancerígenas. Ela atua de forma sistêmica, espalhando-se pela corrente sanguínea para atingir o tumor primário e metástases (células espalhadas) em qualquer lugar do corpo.

A quimioterapia pode ser feita por via intravenosa (na veia, comumente em hospital), oral (comprimidos), injeção, entre outras formas. Esses medicamentos atacam células que se multiplicam rapidamente, características do câncer.

O tratamento geralmente ocorre em ciclos, alternando dias de medicação com períodos de descanso para o corpo se recuperar.