Pedro Abib lança pré-candidatura ao Governo de Rondônia pelo MDB enquanto bastidores apontam preferência do PT por Confúcio Moura

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 30/04/2026 às 08h40

PORTO VELHO, RO - Pedro Abib anunciou que sua pré-candidatura ao governo do estado de Rondônia foi oficialmente confirmada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), tanto em âmbito estadual quanto nacional. Segundo ele, a formalização ocorreu no dia anterior à declaração pública, marcando o início da divulgação da pré-campanha. “É verdade. Eu sou o pré-candidato ao governo do estado de Rondônia. Ontem foi carimbado. O MDB Rondônia e o MDB Nacional, eles afirmam. Pedro Abib é pré-candidato ao governo do estado de Rondônia”, afirmou.

Ao justificar os fatores que levaram à consolidação de seu nome dentro da legenda, Abib apontou sua trajetória acadêmica e profissional, destacando experiências nas áreas do Direito, da educação e da medicina veterinária, além de atuação administrativa. “E o que me credenciou a chegar aqui, o que credenciou essa pré-candidatura foi a minha trajetória de vida e profissional. Eu sou advogado, professor e médico veterinário e a minha atuação se deu nestas áreas, mas o grande impacto na minha trajetória acadêmica, na minha trajetória também profissional, se deu como gestor”, declarou.

Ele mencionou que exerce funções de gestão há mais de uma década na Faculdade Católica de Rondônia, instituição na qual participa da condução de projetos educacionais e de iniciativas vinculadas a políticas públicas. “E como gestor, há mais de uma década, eu estou contribuindo à frente da Católica, da Faculdade Católica de Rondônia, que é um grande projeto educacional. Nós desenvolvemos conjuntamente muitas políticas públicas. Temos várias parcerias público-privadas que têm feito a diferença, que têm gerado muito impacto para o estado de Rondônia”, disse.

Durante a fala, o pré-candidato também abordou a possibilidade de circulação de informações falsas durante o período pré-eleitoral e orientou o público a buscar confirmação diretamente em seus canais oficiais. “A gente sabe que colocar o nome à disposição aqui no estado de Rondônia vai fazer com que muitos ataques pessoais eles ocorram. Seja com questões que podem ser verdade, no entanto, mais das vezes, elas são mentiras, elas são as famosas fake news. Eu convido todos vocês a me conhecerem aqui nas minhas redes sociais e qualquer informação, confirmem aqui, conosco, não acreditem em tudo que circula. Eu tenho certeza que agora que já demos publicidade à nossa pré-campanha, já devem sair informações que não são verídicas”, afirmou.

Abib também declarou que, até o momento, não há tratativas para composição com outras legendas. “Nós estamos aqui como pré-candidatos a governo, no MDB. Não temos nenhuma possibilidade, e muito menos houve alguma discussão, de a gente estar compondo com qualquer outro partido até o momento”, disse.

Ao tratar das diretrizes que pretende adotar, o pré-candidato mencionou a intenção de percorrer o estado e desenvolver propostas com base em políticas públicas. “Então acompanhem, conheçam um pouco mais sobre nós e vamos juntos pensar uma Rondônia melhor, a partir de políticas públicas e não de discussões extremas, porque isso não vai nos levar a lugar nenhum. O que nós queremos, o que nós ansiamos e o que a população de Rondônia, eu tenho certeza, quer é uma pessoa qualificada e uma pessoa disposta a fazer a diferença e não para ficar discutindo e fazendo picuinha no cenário político. Contem conosco e a partir de agora vamos caminhar por todo o estado de Rondônia e mostrar o quanto que a gente pode contribuir para fazer a transformação e trazer desenvolvimento para o nosso estado”, declarou.

Ele ressaltou ainda que sua filiação partidária ocorreu recentemente, sendo a primeira de sua trajetória. “Ah, eu não sou político de carreira. Eu nunca havia me filiado a um partido político. Pela primeira vez, agora, em abril de 2026, realizei a minha filiação partidária. E eu fiz isso porque eu sei que o projeto que me foi proposto pelo MDB é que construamos juntos, ouvindo o povo de Rondônia, algo que vai transformar, que vai trazer desenvolvimento pra Rondônia”, afirmou.

Pedro Abib possui formação acadêmica extensa, sendo doutor em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) e doutor em Direito pela Universidad de Alicante, na Espanha, com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). É mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), com apoio da Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia (FAPERO), além de especialista em Direito Civil e Constitucional pela Universidade Gama Filho (UGF). Graduou-se em Direito pela Faculdade Palotina de Santa Maria (FAPAS) e em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

No campo acadêmico, atuou como pesquisador em programas vinculados ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), à Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (FAPERGS) e à Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência (FATEC). Também realizou intercâmbio científico na University of Georgia, nos Estados Unidos, com bolsa da CAPES. Na Faculdade Católica de Rondônia, exerceu funções de vice-coordenador e coordenador do curso de Direito, e atualmente ocupa os cargos de vice-reitor e diretor administrativo, além de atuar como professor de graduação e de pós-graduação stricto sensu, lecionando disciplinas como Direito Constitucional, Oficina Jurídica – Direitos Fundamentais, Projeto de Pesquisa Científica e Trabalho de Conclusão de Curso.

Suas áreas de pesquisa concentram-se em direitos fundamentais, direitos sociais e estudos sobre povos e comunidades tradicionais, sendo líder de grupos de pesquisa cadastrados no Diretório do CNPq, com produção acadêmica que inclui artigos científicos e capítulos de livros.

Especulação paralela

Apesar do lançamento de Pedro Abib, o portal Painel Político informou que o senador Confúcio Moura é apontado por fontes em Brasília como o nome que deve receber apoio do Partido dos Trabalhadores para a sucessão do governo de Rondônia em 2026. A movimentação ocorre em paralelo ao cenário estadual já estabelecido, no qual o partido havia lançado Expedito Netto como pré-candidato ao Executivo no início do ano.

Segundo o conteúdo divulgado, a articulação envolvendo Confúcio Moura se desenvolve no plano nacional e, se confirmada, pode reposicionar a estratégia eleitoral da legenda no estado, com impacto direto na configuração da disputa majoritária. Nesse contexto, a eventual definição do senador como candidato ao governo — e não à reeleição ao Senado — implicaria na reorganização interna do grupo político, com a possibilidade de redirecionamento de Expedito Netto para outra disputa, hipótese mencionada nas informações de bastidores, mas ainda sem formalização pública.