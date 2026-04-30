Fátima Cleide participa de congresso da educação e reforça pré-candidatura a deputada estadual

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 30/04/2026 às 08h50

A participação no XVI Congresso do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, voltado à discussão da conjuntura nacional, estadual e educacional, foi destacada por Fátima Cleide como relevante para o fortalecimento da categoria em Rondônia. O evento reúne debates sobre temas como racismo, feminicídio, bullying e outras formas de violência que impactam o cotidiano dos profissionais da área.

Ao comentar sua presença no encontro, a ex-senadora afirmou: “Considero muito importante para o desenvolvimento da educação no Estado a realização deste Congresso, pois prepara a categoria para o enfrentamento das questões de valorização profissional, como também para o exercício da cidadania e da melhoria da qualidade da educação no Estado”.

Filiada ao PT em Rondônia, Fátima Cleide é pré-candidata ao cargo de deputada estadual. Sua trajetória política inclui mandato no Senado Federal entre 2003 e 2010, período em que representou o estado no Congresso Nacional.

Antes da atuação parlamentar, ela desenvolveu atividades no movimento sindical ligado à educação. No Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Rondônia, exerceu a função de secretária-geral, com participação em pautas voltadas às condições de trabalho, organização da categoria e defesa de direitos dos profissionais da educação.