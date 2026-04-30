Estação de Tratamento de Esgoto é inaugurada no município de Jaru

Por Assessoria

Publicada em 30/04/2026 às 08h32

Foi inaugurada na manhã desta quarta-feira (29) a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Jaru. A obra foi realizada pelo Governo de Rondônia e mede mais de 172.500 metros quadrados, possui quatro lagoas destinadas ao processamento de resíduos gerados no município e tem capacidade para atender a 100% das ligações de esgoto de Jaru.

O prefeito Jeverson Lima afirmou que o projeto representa um importante avanço na saúde pública e melhoria da qualidade de vida da população. “A estação tem um sistema moderno de tratamento que consegue devolver o material tratado ao meio ambiente com altos índices de pureza. É uma estrutura que traz benefícios permanentes aos moradores e contribui com o desenvolvimento sustentável de Jaru”, destacou.

O governador Coronel Marcos Rocha esteve presente na inauguração e afirmou que a rede de esgotamento sanitário já concluída está pronta para atender cerca de mil residências. Jeverson agradeceu ao Governo de Rondônia pela execução de diversas obras importantes para o desenvolvimento do município. “A partir de agora, a empresa Águas de Jaru ficará responsável pela expansão da rede de esgoto, que deve alcançar 100% do município”, disse.

Também estiveram presentes na inauguração da ETE o deputado estadual Dr. Luís do Hospital, o secretário-chefe da Casa Civil e secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos, Elias Rezende, o vereador João Paulo Ribeiro, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaru, Francisco de Sá Sobreira, o procurador-geral do município, Dr. Wisley Machado, o prefeito de Governador Jorge Teixeira, Gilmar Thomaz, o secretário executivo regional Pablo Wangle, o secretário subchefe da Casa Militar Coronel Viana, entre outras autoridades.