Daniel Vilela lidera corrida ao governo de Goiás, aponta Genial/Quaest; gestão de Caiado tem 84% de aprovação

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 30/04/2026 às 08h40

Com índice de aprovação de 84%, o governo de Ronaldo Caiado aparece como um dos principais dados do levantamento Genial/Quaest divulgado nesta quinta-feira (30). O estudo também traça o cenário eleitoral no estado e indica liderança de Daniel Vilela na disputa pelo Palácio das Esmeraldas.

Na corrida ao governo de Goiás, o emedebista surge à frente tanto no primeiro quanto no segundo turno. No cenário inicial, ele registra 33% das intenções de voto. Em seguida, aparecem Marconi Perillo com 21%, Adriana Accorsi com 10% e Wilder Morais com 9%.

Em eventual segundo turno, a vantagem se mantém. Daniel Vilela alcança 46%, enquanto Marconi Perillo soma 27%, consolidando a diferença entre os dois principais nomes testados.

A análise do cenário foi comentada pelo cientista político Felipe Nunes, responsável pela Quaest. Segundo ele, Marconi enfrenta o desafio de reduzir sua rejeição pessoal, atualmente em 50%. Já Wilder Morais precisa ampliar seu nível de conhecimento junto ao eleitorado, ainda marcado por 62% de desconhecimento. Em relação a Vilela, a avaliação é de que o candidato deve preservar seu potencial de voto à medida que se torna mais conhecido.

No recorte para o Senado, onde estão em disputa duas vagas, o levantamento indica liderança de Gracinha Caiado, com 22% das intenções de voto. A segunda posição aparece indefinida, com Vanderlan Cardoso (12%), Zacharias Calil (11%) e Gustavo Gayer (10%) tecnicamente empatados.

De acordo com Felipe Nunes, o cenário aponta uma liderança isolada na primeira vaga e uma disputa aberta pela segunda, com diferenças dentro da margem de erro.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o código GO-00211/2026. A pesquisa ouviu 1.104 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 24 e 28 de abril de 2026, em Goiás. O intervalo de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.