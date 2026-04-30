Abril Marrom: Jailton Delogo fala da importância de cuidar da saúde dos olhos

Por Jailton Delogo

Publicada em 30/04/2026 às 08h50

O mês de abril é marcado por uma importante campanha de conscientização, o abril Marrom, dedicado à prevenção e aos cuidados com a saúde ocular. A iniciativa busca alertar a população sobre a importância de hábitos preventivos e do acompanhamento médico regular para evitar problemas que podem comprometer a visão. No quadro Momento da Inclusão, que é exibido na tv Rondônia, em sua edição mais recente, o médico oftalmologista, doutor Renato Veloso, destacou a necessidade de consultas periódicas. Segundo ele, o ideal é que as pessoas procurem um especialista ao menos uma vez por ano. Quanto antes essas visitas forem realizadas, maiores são as chances de cura ou de evitar o agravamento de doenças que podem levar à perda da visão, explicou.

O médico também chamou atenção para doenças como glaucoma e catarata, que, embora tratáveis, exigem diagnóstico precoce. Ele reforçou que, quando essas condições são identificadas tardiamente, podem evoluir para quadros irreversíveis, comprometendo de forma definitiva a qualidade de vida do paciente.

Durante a participação, o colunista Jailton Delogo, reforçou a importância da prevenção como o melhor caminho. Para ele, cuidar da saúde dos olhos é um ato de responsabilidade e pode evitar a deficiência visual total. No entanto, também fez questão de frisar que, mesmo quando a perda da visão se torna irreversível, isso não representa o fim da linha. Jailton pontuou que pessoas com deficiência visual possuem mecanismos para superar desafios e conquistar autonomia, informou a importância da alfabetização, especialmente por meio do método braile, além do desenvolvimento da locomoção e da coordenação motora. Segundo ele, tanto escolas públicas quanto privadas, têm a obrigação de estar preparadas para oferecer esse suporte.

Outro ponto destacado foi a inclusão no mercado de trabalho, Delogo lembrou que existem muitos profissionais com deficiência visual bem-sucedidos, atuando em diferentes áreas, incluindo o setor público e privado. O auditor citou sua própria trajetória como exemplo, ao conquistar uma vaga no Tribunal de Contas por meio de um concurso considerado exigente. Para o ativista a maior barreira ainda é a falta de informação. “Muitas pessoas não sabem que existem garantias constitucionais que asseguram o acesso ao trabalho, à educação e à inclusão com igualdade de oportunidades’’, afirmou.

A mensagem final é clara e inspiradora cuidar da saúde da visão é fundamental, mas, acima de tudo, é preciso acreditar no potencial de cada pessoa. Com informação, apoio e determinação, é possível superar desafios e construir caminhos de sucesso.

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