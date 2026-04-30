Prefeito Affonso Cândido participa de etapa do Projeto Campanha Legal

Por Jairo Ardull

Publicada em 30/04/2026 às 08h40

O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), foi um dos convidados, na quarta-feira (29), para acompanhar mais uma palestra do Projeto “Campanha Legal”, promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRERO), para oferecer orientações e esclarecimentos a políticos que disputarão as eleições de 2026. O evento foi realizado no Tribunal do Júri do município.

No encontro de Ji-Paraná, membros TRERO apresentaram orientações práticas e discutiram situações comuns do período eleitoral, como o uso das redes sociais, limites da propaganda e as responsabilidades dos envolvidos no processo. O conteúdo também foi direcionado a representantes de partidos políticos, advogados, jornalistas e sociedade.

“O TRE [RO] está vindo até nós para orientar, para seguirmos no rumo certo. E isso faz muita a diferença. Ele está trazendo informação para ajudar políticos, equipes de campanha e advogados no processo eleitoral, para que todos possamos entender o que é permitido e o que é proibido durante uma campanha”, afirmou Affonso Cândido.

O Projeto Campanha Legal é voltado à capacitação de membros de partidos e futuros candidatos às eleições gerais de 2026, bem como, segundo a Corte Eleitoral, à atualização de juízes e promotores eleitorais sobre as normas que regem a propaganda eleitoral, condutas vedadas e crimes eleitorais.

“Tive a honra de me sentar entre membros do TRERO, não apenas para compartilhar conhecimento, mas também para expressar minha admiração e respeito por essa corte que alerta, adverte, ensina antes de punir quem que, de alguma maneira, se esqueceu que a sociedade, o eleitor, precisa de uma campanha limpa”, acrescentou o prefeito de Ji-Paraná.