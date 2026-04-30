Palestra sobre autismo promove conscientização e inclusão em Pimenta Bueno

Por Assessoria

Publicada em 30/04/2026 às 09h05

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio do Núcleo de Capacitação Permanente (NUCAP), realizará a palestra “Autismo: Informação que Acolhe, Atitudes que Transformam”, voltada à conscientização e promoção da inclusão social.

O evento tem como objetivo levar informações acessíveis sobre o Transtorno do Espectro Autista, abordando temas como identificação, acolhimento, convivência e práticas que contribuem para uma sociedade mais empática e inclusiva.

A iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal com o respeito às diferenças, a valorização da diversidade e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à inclusão.