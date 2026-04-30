Motociclista morre após grave acidente no 5ºBEC, em Vilhena

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 30/04/2026 às 09h00

Na tarde desta quarta-feira, 29 de abril de 2026, um grave acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da rua Dom Pedro II com a rua Manaus, no bairro 5°BEC, em Vilhena/RO.

De acordo com as informações apuradas pelo jornal Rota Policial News, câmeras de segurança flagraram o momento da colisão.

Ellen de 37 anos, que no Instagram se apresenta como “Yellen Lima” pilotava uma motoneta Honda Biz de cor preta e seguia pela rua Manaus, sentido BR-364, quando teria avançado a preferencial e acabou sendo atingida por um automóvel GWM, modelo Tank 300.

Com o impacto da batida, o capacete da vítima foi arremessado a cerca de 20 metros de distância, parando em frente ao portão de uma residência. A motociclista foi lançada ao solo e sofreu traumatismo cranioencefálico, ficando em estado gravíssimo.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada, prestou os primeiros atendimentos ainda no local e encaminhou a vítima ao pronto-socorro do Hospital Regional. Apesar dos esforços da equipe médica, ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Militar esteve presente, isolou a área e acionou a perícia criminal da Polícia Técnico-Científica (POLITEC), que realizou os procedimentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente.

O caso será registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) que investiga as causas do acidente fatal que vitimou a jovem.

Moradores da região voltaram a cobrar das autoridades a instalação de redutores de velocidade no cruzamento, alegando que outros acidentes já foram registrados no mesmo ponto e que medidas preventivas são urgentes para evitar novas tragédias.