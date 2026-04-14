Deputada Lebrinha solicita videomonitoramento para reforçar segurança em Costa Marques

Por Julia Cardoso

Publicada em 14/04/2026 às 08h10

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) solicitou à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC) a implantação de um sistema de videomonitoramento, denominado Muralha Digital, no município de Costa Marques.



O sistema proposto integra câmeras, sensores e ferramentas de inteligência artificial para monitoramento em tempo real. A estrutura permite o acompanhamento do fluxo de veículos e pessoas, com atuação na prevenção e na resposta a ocorrências.



A iniciativa prevê a utilização de recursos como leitura de placas e reconhecimento facial. O sistema também possibilita a integração entre forças de segurança e serviços municipais em uma única plataforma. Entre os órgãos envolvidos estão a Polícia Militar, Polícia Civil, guarda municipal, trânsito, Defesa Civil e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



De acordo com a parlamentar, a implantação do sistema contribui para a gestão do tráfego e para o cercamento digital do município, ampliando a capacidade de monitoramento e resposta das autoridades.



A deputada destacou a importância da agilidade na análise e execução da proposta, considerando a demanda por reforço na segurança local. Ela agradeceu à SESDEC pelo recebimento da indicação e informou que a pasta já trabalha para viabilizar o atendimento.



A parlamentar afirmou que seguirá acompanhando o andamento do processo e ressaltou que a implantação do sistema representa um avanço para o desenvolvimento e a segurança da população de Costa Marques.

FOTO: Thyago Lorentz