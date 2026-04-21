Confúcio sugere que MDB está ativo em Rondônia, destaca apoio de Acir Gurgacz e diz: “Nossa chapa tem de tudo”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/04/2026 às 08h53

PORTO VELHO, RO - O senador Confúcio Moura descreveu, em publicação datada de 19 de abril de 2026, um cenário de baixa intensidade nas atividades legislativas do Senado Federal ao longo dos meses de março e abril, destacando que a agenda tem ocorrido de forma remota, com pouca realização de discursos e redução significativa de debates. Segundo o parlamentar, parte dos senadores encontra-se nos estados de origem, envolvidos em articulações políticas, enquanto outros já se organizam para encerrar seus mandatos.

No relato, o senador afirmou que a dinâmica política recente foi marcada pelo prazo final para filiações partidárias, ocorrido no sábado, dia 4, quando houve intensa movimentação entre partidos e pré-candidatos. Ele descreveu o momento como de forte disputa interna, com tentativas de retenção de quadros e apresentação de propostas consideradas atrativas por diferentes grupos políticos.

Ainda no texto, Confúcio Moura registrou que o atual governador optou por não renunciar ao cargo, permanecendo na função até o término do mandato. Em relação ao seu partido, o MDB, o senador informou que foram estruturadas chapas compostas majoritariamente por novos integrantes, ressaltando que, segundo ele, não há nomes previamente consolidados como favoritos e que o processo eleitoral mantém característica de competitividade aberta. Ele também mencionou que, em eleições anteriores, candidatos sem histórico político consolidado alcançaram votações expressivas.

O senador destacou a colaboração do ex-senador Acir Gurgacz na composição partidária, afirmando que houve contribuição com a inclusão de novos nomes considerados qualificados. Na descrição dos perfis apresentados, citou integrantes com diferentes atuações, incluindo uma defensora da causa animal e uma professora com deficiência visual que atua como palestrante em âmbito nacional e defende a inclusão de pessoas com deficiência no orçamento público.

Confúcio Moura também mencionou a chegada de um novo integrante ao partido, identificado como Orestes Neto, acompanhado por um pequeno grupo. Segundo ele, a entrada provocou movimentação interna, especialmente em grupos de comunicação digital, embora tenha afirmado não conhecer pessoalmente o novo filiado. O senador indicou que a origem do novo integrante seria de São Paulo e ressaltou que a presença de novos atores políticos é parte do funcionamento partidário.

Por fim, o parlamentar fez referência a um episódio envolvendo o ex-deputado federal Múcio Ataíde, mencionado como o mais votado em determinado pleito e que, segundo o relato, deixou o estado de Rondônia após a eleição, passando a residir no Rio de Janeiro.