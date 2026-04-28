Cirone e Noeli Deiró ressaltam a importância da inclusão de pessoas com deficiência no esporte

Por Edna Okabayashi

Publicada em 28/04/2026 às 08h30

Centenas de atletas participaram de um evento especial que reuniu atletas e famílias atípicas na defesa da inclusão e qualidade de vida das pessoas com deficiência. Para a pré-candidata a deputada estadual, Noeli Deiró, a 1ª Corrida e Caminhada Autismo Run, realizada em Cacoal no dia 19 de abril, representou um marco para a comunidade autista e suas famílias. "Esta atividade foi muito mais do que uma simples prova esportiva, foi um verdadeiro encontro de histórias, superação e inclusão para os atletas com deficiência e suas famílias", afirmou Noeli Deiró.

A atleta e mãe de criança com deficiência, Silmara Vieira, do "Grupo Levados Por Eles", enfatizou que o apoio do deputado Cirone Deiró e de sua esposa, Noeli Deiró, trouxe a inclusão das pessoas com deficiência para além de meras promessas, traduzindo-se em ação prática. Segundo Silmara, o apoio e a presença do deputado em eventos esportivos evidenciam um compromisso genuíno com a causa da inclusão e a garantia dos direitos das pessoas com deficiência.

Silmara também destacou a relevância da Lei nº 5.563/23, que assegura a isenção da taxa de inscrição para atletas com deficiência. Esta legislação, criada pelo deputado Cirone Deiró, também prevê que, se for necessária a presença de um acompanhante junto ao atleta, este também deve ser beneficiado com a gratuidade da taxa de inscrição.

Noeli Deiró completou o percurso de cinco quilômetros ao lado das pessoas com deficiência e seus acompanhantes. "Cada passo foi repleto de emoção, respeito e, acima de tudo, o sentimento de pertencimento. Este foi um momento que reforça a necessidade de vivenciar a inclusão na prática, com empatia e compromisso," salientou.

A pré-candidata declarou que seu trabalho pela inclusão e pela garantia dos direitos das pessoas com deficiência é uma causa que abraça com convicção, junto ao deputado Cirone Deiró. "Acreditamos que uma sociedade mais justa é construída com oportunidades reais para todos. A inclusão verdadeira garante acesso, dignidade e participação. É por isso que continuamos a trabalhar para que cada conquista seja compartilhada por todos", ressaltou.

Ela acrescentou que o incentivo ao esporte integra esse compromisso, promovendo saúde e qualidade de vida, além de ser uma ação que se alinha à legislação idealizada pelo deputado Cirone Deiró. “O esporte tem se revelado um importante espaço de inclusão, e as corridas de rua estão sendo realizadas cada vez, com mais frequência e com a participação maior de pessoas com deficiência e suas famílias", concluiu.