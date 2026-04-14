Bruno Scheid destaca força do agro em Rondônia e resiliência do produtor rural

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/04/2026 às 14h44

O pré-candidato ao Senado por Rondônia, o pecuarista Bruno Scheid (PL), utilizou suas redes sociais para destacar a importância do agronegócio no desenvolvimento do estado e reforçar o papel do produtor rural na economia brasileira.

Em publicação recente, Scheid ressaltou que Rondônia foi construída por pessoas que chegaram sem recursos e transformaram a terra em produção. Segundo ele, o crescimento do estado está diretamente ligado à resiliência de quem vive do campo e enfrenta desafios como seca, distância e burocracia.

“Rondônia sabe o que é isso. Nosso estado foi construído por gente que chegou sem nada e fez a terra produzir. Gente que enfrenta seca, distância, burocracia, e não desiste.”

O pré-candidato também mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro ao relatar uma conversa sobre experiências no setor agrícola. No vídeo que acompanha a postagem, Scheid destacou as dificuldades enfrentadas por quem atua na atividade rural.

“O presidente descobriu, da pior forma possível, que para ser agricultor precisa ser resiliente, precisa ter vontade. É isso que a agricultura do Brasil representa, de Rondônia mais ainda.”

Scheid também enfatizou o papel do setor agropecuário na garantia da segurança alimentar e no sustento da economia.

“Valorizar quem produz não é discurso, é obrigação. Porque é do campo que vem o que a gente tem.”

Confira: