Bruno Scheid destaca força do agro em Rondônia e resiliência do produtor rural

O pré-candidato ao Senado por Rondônia, o pecuarista Bruno Scheid (PL), utilizou suas redes sociais para destacar a importância do agronegócio no desenvolvimento do estado e reforçar o papel do produtor rural na economia brasileira.
Em publicação recente, Scheid ressaltou que Rondônia foi construída por pessoas que chegaram sem recursos e transformaram a terra em produção. Segundo ele, o crescimento do estado está diretamente ligado à resiliência de quem vive do campo e enfrenta desafios como seca, distância e burocracia.
“Rondônia sabe o que é isso. Nosso estado foi construído por gente que chegou sem nada e fez a terra produzir. Gente que enfrenta seca, distância, burocracia, e não desiste.”
O pré-candidato também mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro ao relatar uma conversa sobre experiências no setor agrícola. No vídeo que acompanha a postagem, Scheid destacou as dificuldades enfrentadas por quem atua na atividade rural.
“O presidente descobriu, da pior forma possível, que para ser agricultor precisa ser resiliente, precisa ter vontade. É isso que a agricultura do Brasil representa, de Rondônia mais ainda.”
Scheid também enfatizou o papel do setor agropecuário na garantia da segurança alimentar e no sustento da economia.
“Valorizar quem produz não é discurso, é obrigação. Porque é do campo que vem o que a gente tem.”
Confira:
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