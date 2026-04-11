Abastecimento de medicamentos em Monte Negro é reforçado com emenda do deputado Pedro Fernandes

Por Assessoria

Publicada em 11/04/2026 às 08h30

A chegada dos medicamentos adquiridos com recursos de R$ 375 mil viabilizados por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) reforçou o abastecimento da rede pública de saúde de Monte Negro e já começa a refletir diretamente no atendimento à população.



Os medicamentos já foram recebidos pelo município e começaram a ser distribuídos, contribuindo para assegurar a continuidade dos tratamentos, especialmente de pacientes que dependem de medicamentos de uso contínuo.



Pedro Fernandes ressaltou a importância do investimento para a saúde do município. “Garantir o abastecimento de medicamentos é cuidar das pessoas na prática. Nosso objetivo é assegurar que a população tenha acesso ao tratamento com continuidade, segurança e dignidade”, afirmou.



Segundo a diretora do Centro de Abastecimento Farmacêutico, Susana Felippe, entre os itens já disponíveis estão medicamentos para o tratamento de hipertensão, uma das demandas mais frequentes na rede municipal. "Os medicamentos já foram recebidos e estão sendo distribuídos, inclusive os destinados ao controle da hipertensão, que são muito procurados pela população”, explicou.



O vice-prefeito Vando Ronconi ressaltou que a disponibilidade dos medicamentos representa mais tranquilidade para as famílias e melhor resposta do sistema público. "É fundamental termos esses medicamentos disponíveis para atender a população e garantir que as pessoas não interrompam seus tratamentos”, afirmou.



O vereador Joaquim Sereno destacou a evolução do serviço farmacêutico no município. "Antes havia muitas reclamações por falta de medicamentos. Hoje temos uma farmácia organizada e que se tornou referência em Monte Negro”, observou.



A iniciativa reforça a importância dos investimentos na assistência farmacêutica, área essencial para o funcionamento da atenção básica e para a qualidade de vida da população.