OPORTUNIDADE ÚNICA PARA EMPREENDEDORES DE ESPIGÃO D’OESTE!
A Prefeitura Municipal está com edital aberto para concessão de espaço público na Praça Sérgio Nilo Balbinot. Se você tem interesse em atuar no ramo alimentício, essa é sua chance!
O que está sendo oferecido:
• Quiosque de 84,97 m² no coração da cidade
• Localização privilegiada na Praça Municipal
• Concessão por 5 anos (60 meses)
• Atividade: doces e alimentos em geral
Cronograma importante:
• Início das inscrições: 06/04/2026 às 08h
• Encerramento: 23/04/2026 às 8h30
• Abertura da sessão de lances: 23/04/2026 às 9h
Informações essenciais:
• Processo todo eletrônico via Portal de Compras Públicas
• Proibida venda de bebidas alcoólicas
• Concessionária responsável pela manutenção do espaço
• Imóvel passará por reforma antes da entrega
Como participar: Acesse o edital completo em www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.espigaodooeste.ro.gov.br
Dúvidas? Entre em contato:
(69) 99308-0534
Esta é uma oportunidade real de investir em um ponto comercial estratégico, com segurança jurídica e apoio do poder público. O processo segue a Lei Federal 14.133/2021, garantindo transparência e igualdade de condições para todos os interessados.
Não deixe para a última hora! Prepare sua documentação, estude o edital e faça sua proposta. Espigão do Oeste está crescendo e seu negócio pode fazer parte dessa transformação.
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