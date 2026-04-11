Por Assessoria

Publicada em 11/04/2026 às 09h48

OPORTUNIDADE ÚNICA PARA EMPREENDEDORES DE ESPIGÃO D’OESTE!

A Prefeitura Municipal está com edital aberto para concessão de espaço público na Praça Sérgio Nilo Balbinot. Se você tem interesse em atuar no ramo alimentício, essa é sua chance!

O que está sendo oferecido:

• Quiosque de 84,97 m² no coração da cidade

• Localização privilegiada na Praça Municipal

• Concessão por 5 anos (60 meses)

• Atividade: doces e alimentos em geral

Cronograma importante:

• Início das inscrições: 06/04/2026 às 08h

• Encerramento: 23/04/2026 às 8h30

• Abertura da sessão de lances: 23/04/2026 às 9h

Informações essenciais:

• Processo todo eletrônico via Portal de Compras Públicas

• Proibida venda de bebidas alcoólicas

• Concessionária responsável pela manutenção do espaço

• Imóvel passará por reforma antes da entrega

Como participar: Acesse o edital completo em www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.espigaodooeste.ro.gov.br

Dúvidas? Entre em contato:

[email protected]

(69) 99308-0534

Esta é uma oportunidade real de investir em um ponto comercial estratégico, com segurança jurídica e apoio do poder público. O processo segue a Lei Federal 14.133/2021, garantindo transparência e igualdade de condições para todos os interessados.

Não deixe para a última hora! Prepare sua documentação, estude o edital e faça sua proposta. Espigão do Oeste está crescendo e seu negócio pode fazer parte dessa transformação.