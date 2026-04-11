Homem é encontrado morto com marcas de violência na zona Leste

Por hora1rondonia.com

Publicada em 11/04/2026 às 09h30

Na manhã deste sábado, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado no quarto andar de um dos blocos do residencial Porto Madeiro III, localizado na Rua Humaitá, bairro Socialista, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações apuradas, moradores do condomínio saíam de seus apartamentos quando se depararam com o homem caído no corredor, completamente ensanguentado e apresentando diversas marcas de violência pelo corpo. Assustados com a cena, os moradores acionaram imediatamente a Polícia Militar.

Uma equipe da PM chegou rapidamente ao local, constatou a situação e realizou o isolamento da área para preservar possíveis vestígios do crime. Em seguida, foram acionadas a Perícia Criminal e o rabecão do Instituto Médico Legal (IML), responsáveis pelos procedimentos técnicos e remoção do corpo.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML de Porto Velho, onde passará por exames que devem auxiliar na identificação oficial da vítima e na determinação da causa da morte.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCCV), também esteve presente no residencial e iniciou as investigações. Os policiais agora trabalham para esclarecer as circunstâncias do caso, identificar a vítima e apontar possíveis autores.

Até o momento, não há informações concretas sobre o que teria ocorrido. Uma das linhas investigativas não descarta a possibilidade de execução ligada ao chamado “tribunal do crime”, prática atribuída a facções criminosas, hipótese que será confirmada ou descartada somente após o avanço das investigações.

O caso segue sob apuração da Polícia Civil.