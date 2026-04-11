Líbano e Israel fizeram reunião virtual e marcaram 1º encontro para discutir cessar-fogo

Por G1

Publicada em 11/04/2026 às 10h25

Líbano e Israel fizeram seu 1º contato por meio de uma chamada telefônica entre seus embaixadores em Washington nesta sexta-feira (10), informou a presidência do Líbano. A reunião teve participação do embaixador dos EUA no Líbano.

A ligação faz parte dos esforços diplomáticos para garantir um cessar-fogo na guerra entre Israel o Hezbollah e iniciar negociações, segundo comunicado divulgado pela presidência do Líbano.

Contexto: o Líbano tem sido alvo de constantes ataques israelenses desde os primeiros dias da guerra entre Irã, EUA e Israel, iniciada em 28 de fevereiro. Israel afirma ter como alvos o grupo terrorista libanês Hezbollah, aliado do Irã que atua no país que lançou ataques contra o território israelense. As ações mergulharam o Líbano em uma crise humanitária.

O órgão também informou que as duas partes concordaram em realizar uma primeira reunião na terça-feira (14) no Departamento de Estado dos EUA, sob mediação americana. O objetivo é discutir o anúncio de um cessar-fogo e definir a data de início das negociações.