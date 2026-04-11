Graciele Lacerda fala de relação com os filhos de Zezé e o elogia:

Por R7

Publicada em 11/04/2026 às 10h31

“Está sendo lindo, mas também desafiador.” É com essa frase que Graciele Lacerda descreve o último ano, em que se tornou mãe de Clara, sua primeira filha com o marido, o cantor Zezé Di Camargo. A jornalista, de 45 anos, deu à luz em 25 de dezembro de 2024. Desde então, sua vida nunca mais foi a mesma.

“A maternidade muda tudo e a gente cresce junto com o filho. Tem muito amor, mas também cansaço e aprendizado diário. Um dia de cada vez. Acho que fiquei mais sensível e mais forte ao mesmo tempo. Passei a enxergar o mundo com outros olhos por causa da Clara”, diz ela, em conversa exclusiva com o blog.

Graciele sabe e valoriza a grande rede de apoio que tem, mas, mesmo assim, faz de tudo para estar presente. “Tem algumas coisas das quais não abro mão, como fazer a rotina do sono, dar banho, administrar os remédios e as vitaminas. Mas saber que não estou sozinha ajuda muito”, afirma.

“O mais desafiador é o cansaço constante e a responsabilidade de estar sempre disponível. É lindo, mas exige muito de nós. O Zezé é noturno, então preciso conciliar isso no dia a dia. Além disso, cuido da casa, dos meus trabalhos e também das questões financeiras relacionadas ao Zezé”, completa.

Zezé pai pela quarta vez

Graciele é só elogios ao marido, Zezé, que se tornou pai pela quarta vez aos 62 anos — o cantor tem outros três filhos, Wanessa, de 43, Camilla, de 40, e Igor, de 32, de seu casamento com Zilu Godoi.