Aos 63 anos, ator Marcello Novaes troca holofotes por vida isolada no campo

Por POP Mais

Publicada em 11/04/2026 às 10h41

O ator Marcello Novaes decidiu adotar um estilo de vida mais tranquilo e afastado dos grandes centros urbanos. Aos 63 anos, ele vive atualmente em um sítio cercado pela natureza, onde prioriza bem-estar, sustentabilidade e atividades manuais.

A propriedade, que pertenceu a um tio do artista, faz parte de sua história desde a adolescência. Frequentador do local desde os 14 anos, Novaes sempre demonstrou preferência pelo contato com o campo, escolha que se tornou definitiva nos últimos anos.

Rotina longe da agitação

Antes morador de uma área urbana movimentada no Rio de Janeiro, o ator agora desfruta de um cotidiano marcado pelo isolamento e pela tranquilidade. No sítio, o vizinho mais próximo está a cerca de 800 metros de distância, o que garante privacidade e silêncio.

Entre as atividades do dia a dia, Novaes cultiva uma horta orgânica para consumo próprio e mantém uma oficina onde produz móveis e peças decorativas a partir de madeira encontrada na propriedade.

Equilíbrio entre saúde e trabalho

Além das tarefas manuais, o ator também investe na prática de exercícios físicos. O espaço conta com estrutura voltada para treinos e até uma piscina adaptada com ondas artificiais, permitindo a prática de surfe sem sair de casa.

Mesmo com a rotina no campo, ele mantém uma base na cidade para facilitar compromissos profissionais, garantindo mobilidade quando necessário.

Conhecido por interpretar personagens intensos ao longo da carreira, Marcello Novaes vive hoje uma fase mais voltada à simplicidade e ao equilíbrio, conciliando a vida artística com um cotidiano mais leve e conectado à natureza.