Wanessa Camargo é flagrada em clima de romance com ator; saiba quem é

Por R7

Publicada em 11/04/2026 às 10h35

A fila realmente andou para Wanessa Camargo... e parece que o coração da cantora já tem um novo dono (ou pelo menos um pretendente em fase de teste)

Na noite da última quinta-feira (9), a artista foi vista curtindo a noite no badalado Baixo Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, ao lado do novo affair, o ator e modelo Bruno Bevan, de 37 anos.

Formado em Publicidade, ele soma mais de 170 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha registros de viagens, bastidores de trabalhos e momentos do dia a dia.

O envolvimento entre os dois teria começado há cerca de dois meses, durante o Carnaval, quando já haviam sido vistos juntos. Nos bastidores de programas de TV, o novo casal chegou até a comentar que estava “se conhecendo melhor”.

Vale lembrar que Wanessa está solteira desde o fim do relacionamento com o ator Dado Dolabella. O namoro terminou oficialmente em fevereiro de 2025.

Eles ainda tentaram reatar alguns meses depois, em agosto, mas a história acabou de vez após uma polêmica envolvendo uma suposta agressão do ator em um bar.

Agora resta saber: será que esse “estão se conhecendo” vai mesmo virar romance... ou é só mais um capítulo rápido dessa história?