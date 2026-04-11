Ex-integrante do grupo Molejo morre aos 60 anos

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 11/04/2026 às 10h46

Willian Augusto Freire de Araújo, ex-integrante do Molejo, morreu aos 60 anos de idade, na última sexta-feira, 10. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do grupo, que compartilhou fotos do músico com seus amigos na época em que estavam no auge da carreira, nos anos 1990. A causa da morte não foi revelada.

“Com profunda tristeza, nos despedimos de nosso querido amigo e irmão Willian Araújo. Nossas condolências à sua família neste momento difícil”, escreveu o perfil do Molejo no Instagram.

William fez parte da primeira formação do conjunto de pagode e participou de álbuns de sucesso da banda, como “Não Quero Saber de Tititi”, “Família” e “Brincadeira de Criança”. “Agradecemos por ter feito parte da 1ª formação do Molejo, onde sua voz e talento brilharam em nossos primeiros CDs, eternizando sucessos que marcaram a década de 90”, dizia outro trecho do comunicado.

“Que Deus o tenha em um lugar de paz e luz. Sua música e legado viverão para sempre em nossas memórias. Obrigado por tudo, Willian”, finalizou.

O artista será sepultado no Cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na Capela C, a partir das 14h deste sábado, 11. Nos comentários, fãs e famosos lamentaram a morte do músico: “William… Seu som seguirá com a gente. Jamais será esquecido”, escreveu o cantor Péricles. “Os mais profundos sentimentos”, lamentou o cantor André Marinho. “Poxa. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs”, falou o vocalista do Bom Gosto, Fábio Bêça.

Fabiano Souza, filho do artista, também se manifestou nas redes sociais: “Meu pai, meu herói, meu ídolo… Agradeço todos os dias por ter sido criado por você, eu te amo muito meu pai.”