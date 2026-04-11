Duas mulheres são presas tentando entrar com drogas em presídio

Por pvhnoticias.com

Publicada em 11/04/2026 às 09h30

Duas mulheres ainda não identificadas foram presas por tráfico nesta sexta-feira (10), no presídio Jorge Thiago Aguiar Afonso (603), em Porto Velho.

As informações dão conta que as suspeitas foram flagradas em momentos distintos durante visita na unidade prisional enquanto passavam pelo raio-x.

Uma estava com entorpecentes no ânus e disse que iria entregar ao marido, já a outra com drogas no estômago confessou que seriam para um amigo. Ambas foram encaminhadas ao Departamento de Flagrantes.