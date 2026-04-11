Denarc prende bolivianos com R$ 35 mil escondidos em frascos de shampoo

Por rondoniaovivo.com

Publicada em 11/04/2026 às 10h00

Agentes do Departamento de Estratégia de Narcóticos (DENARC) prenderam, na tarde desta sexta-feira (10), dois homens de nacionalidade boliviana transportando R$ 35 mil em espécie sem procedência comprovada. A apreensão ocorreu na BR-364, nas proximidades da entrada da Estrada do Santo Antônio, em Porto Velho, durante uma fiscalização da Operação Protetor das Divisas.

​​Os suspeitos, identificados como Erick (20 anos) e Armin (39 anos), seguiam em uma motocicleta no sentido Guajará-Mirim quando receberam ordem de parada. Durante a revista nos pertences dos indivíduos, a equipe policial localizou uma mochila acoplada ao veículo.​

​O que chamou a atenção dos agentes foi o método utilizado para tentar esconder os valores. Dentro da mochila, foram encontrados diversos recipientes de shampoo. Ao vistoriarem o conteúdo dos frascos, os policiais descobriram que, em vez do produto de higiene, as embalagens estavam recheadas com maços de dinheiro, totalizando a quantia de R$ 35 mil.

​Ao serem questionados sobre a origem e o destino do montante, os dois homens não souberam explicar a procedência lícita do dinheiro. Diante da inconsistência das informações e da tentativa de ocultação, ambos receberam voz de prisão em flagrante pelo crime de evasão de divisas.

​Os detidos e o material apreendido foram encaminhados à sede do DENARC para os procedimentos legais cabíveis.

​A ação faz parte de um esforço coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (SENASP), com foco no combate aos crimes transfronteiriços, tráfico de drogas e movimentação ilegal de valores nas rotas que ligam Rondônia aos países vizinhos.