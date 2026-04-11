Sindsef capacita colaboradores e faz dia de imersão em gestão emocional

Por Assessoria

Publicada em 11/04/2026 às 10h49

Em um movimento estratégico que reforça o compromisso com a valorização humana e a excelência no atendimento, o Sindsef, sindicato dos servidores públicos federais, promoveu um dia de imersão voltado à capacitação de seus colaboradores em todo o estado de Rondônia.

O encontro aconteceu em Porto Velho e reuniu profissionais de diversas regiões em um ambiente de troca, aprendizado e conexão. Mais do que um treinamento técnico, a proposta foi provocar uma mudança de mentalidade: preparar pessoas para cuidar de pessoas.

Durante a imersão, os participantes mergulharam em temas essenciais para o cotidiano do atendimento sindical, como gestão emocional, gestão de crises, empatia e cuidados com a saúde emocional. A iniciativa também trouxe um olhar sensível sobre o perfil dos associados atendidos pelo sindicato, em sua maioria aposentados, que demandam acolhimento, escuta ativa e atenção personalizada.

Um dos pontos centrais do encontro foi a reflexão sobre o “outro lado do balcão”, destacando a importância de compreender o servidor não apenas como alguém que busca um serviço, mas como um cidadão com histórias, expectativas e necessidades específicas.

Ao final do evento, o sentimento predominante era de surpresa e satisfação. Entre os participantes, as reações foram espontâneas e carregadas de significado. “Foi um evento maravilhoso”, relatou uma colaboradora. Outra destacou: “Fiquei surpreendida com o nível de conteúdo e a forma como tudo foi conduzido”. Já uma terceira participante resumiu a experiência de forma direta: “Eu não esperava isso”.

As atividades foram conduzidas pelas profissionais Cris Faria e Anne Castanheira, que trouxeram uma abordagem prática, dinâmica e emocionalmente envolvente, contribuindo para um ambiente de confiança e aprendizado coletivo.

Para o presidente do Sindsef, Almir José, o investimento em capacitação é um passo fundamental para fortalecer a atuação do sindicato. Em sua fala de encerramento, ele enfatizou a importância do momento vivido. “Esse foi o melhor investimento que o Sindsef fez até hoje para os colaboradores”, afirmou.

Ele também destacou o propósito maior da iniciativa. “Saio daqui com o dever cumprido. Nós, da diretoria, queremos que nossos associados sejam cada vez melhor atendidos. Mas, para isso, nossos colaboradores precisam estar preparados”, declarou.

Visivelmente emocionado, Almir José reforçou o orgulho pela equipe. “Me orgulha muito ver vocês aqui, dedicando um dia inteiro ao desenvolvimento e à gestão da emoção”, completou.

A ação evidencia uma mudança de postura institucional, em que o foco deixa de ser apenas operacional e passa a ser também humano. Ao investir no preparo emocional e na qualificação dos colaboradores, o Sindsef dá um passo importante para transformar o atendimento em uma experiência mais acolhedora, eficiente e conectada com a realidade dos seus associados.

Mais do que um evento pontual, a imersão marca o início de uma nova cultura organizacional, onde o cuidado com quem atende se reflete diretamente na qualidade de quem é atendido.

Toda a diretoria participou na abertura do evento