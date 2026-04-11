Líder supremo do Irã estaria desfigurado após ataque que matou seu pai

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 11/04/2026 às 10h19

Mojtaba Khamenei, atual líder supremo do Irã e filho do antigo aiatolá Ali Khamenei, ficou gravemente ferido e com o rosto desfigurado após o ataque aéreo realizado por Estados Unidos e Israel no fim de fevereiro, que matou seu pai e marcou o início do atual conflito. Apesar da gravidade do quadro, ele permanece lúcido e segue participando das decisões do regime.

Segundo três fontes próximas ao círculo do líder ouvidas pela agência Reuters, Khamenei, de 56 anos, sofreu ferimentos severos no rosto e em uma ou nas duas pernas durante o bombardeio ao complexo do líder supremo, em Teerã, no dia 28 de fevereiro. Desde então, ele está em recuperação.

Mesmo com as lesões, Khamenei continua mentalmente ativo e tem participado de reuniões com autoridades de alto escalão por videoconferência, mantendo influência direta nas decisões estratégicas do país, incluindo temas ligados à guerra e às negociações com os Estados Unidos.

A localização exata, o estado de saúde detalhado e a real capacidade de governar do líder iraniano ainda são incertos. Desde o ataque e sua nomeação como sucessor do pai, em 8 de março, não há registros públicos de imagens, vídeos ou áudios que confirmem sua condição.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, já havia mencionado a situação em março. "Sabemos que o novo suposto, não tão supremo, líder está ferido e provavelmente desfigurado", afirmou durante uma coletiva de imprensa.

"Novo líder, não tão supremo, está ferido e provavelmente desfigurado", reforçou o chefe do Pentágono ao comentar os efeitos do ataque.

Quem é Mojtaba Khamenei

Antes mesmo de assumir o posto máximo do regime iraniano, Mojtaba Khamenei já era apontado como um dos principais nomes nos bastidores do poder em Teerã. Nascido em Mashhad, cerca de dez anos antes da Revolução Islâmica de 1979, ele nunca ocupou cargos formais no governo, mas construiu influência política nos bastidores.

Uma biografia oficial de Ali Khamenei relata que, ainda na infância, Mojtaba presenciou a repressão do regime do xá Mohammad Reza Pahlavi, quando agentes da polícia secreta SAVAK invadiram a casa da família, espancaram seu pai e o levaram preso. À época, foi dito aos filhos que ele havia saído de férias.

Após a Revolução Islâmica, liderada por Ruhollah Khomeini, a família se mudou para Teerã. Nos anos 1980, Mojtaba participou da Guerra Irã-Iraque, integrando o batalhão Habib ibn Mazahir, ligado à Guarda Revolucionária, grupo que posteriormente forneceu quadros para os serviços de inteligência do país.

Com a ascensão de Ali Khamenei ao posto de líder supremo, em 1989, Mojtaba passou a ter acesso a vastos recursos financeiros e influência sobre empresas e setores estratégicos do Estado iraniano.

Documentos diplomáticos dos Estados Unidos divulgados pelo Wikileaks descrevem Mojtaba como "o poder atrás da cortina". Segundo esses registros, ele teria criado uma base própria de apoio dentro do regime e ampliado sua influência política ao longo dos anos.

Os documentos também apontam que Khamenei "é amplamente visto dentro do regime como um líder e gestor capaz e enérgico que poderá um dia suceder a, pelo menos, uma parte da liderança nacional" e que "o seu pai [Ali Khamenei] também pode vê-lo dessa forma".

Ele também manteve proximidade com a Guarda Revolucionária, incluindo líderes da Força Quds e da milícia Basij, conhecida por reprimir protestos no país.

Em 2019, durante o primeiro mandato de Donald Trump, Mojtaba foi sancionado pelos Estados Unidos sob a acusação de promover "ambições regionais desestabilizadoras" e "opressão interna".

O atual líder iraniano também foi acusado de apoiar a eleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad, em 2005, e sua reeleição em 2009, processo que desencadeou os protestos conhecidos como "Movimento Verde".