Apae de Machadinho do Oeste recebe R$ 200 mil de emenda da deputada Sílvia Cristina

Por Assessoria

Publicada em 11/04/2026 às 09h27

A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) de Machadinho D’Oeste recebeu R$ 200 mil proveniente de emendas da deputada federal Sílvia Cristina. O recurso já está na conta da entidade, para apoiar as ações, assegurando a manutenção e custeio das atividades.

“Como madrinha das Apaes em Rondônia e o meu mandato é para apoiar ações inclusivas e a quem mais precisa de um acolhimento. Todos os anos, temos assumido o compromisso de destinar recursos para manutenção, custeio e outras ações dessa entidade, que todos conhecem e admiram o trabalho. Nosso mandato é para cuidar de gente, é para fazer o bem e estender as mãos”, disse a deputada.

A parlamentar sempre tem destinado recursos para fortalecer as ações das Apaes em Rondônia, já somando mais de R$ 40 milhões investidos, ao longo dos seus mandatos.

Na visita que fez a Apae de Machadinho, na última quinta-feira (9) ela foi recebida pela diretora da Apae, Euza, por diretores, pais, vereadores e lideranças.